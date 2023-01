IO Interactive vient d’annoncer une excellente nouvelle pour les possesseurs de Hitman 3 sur consoles et PC. Le jeu va changer de nom et fusionner avec les deux premier opus, une excellente chose pour ceux qui n’étaient pas passer à la caisse en revanche pour les autres…

Hitman 3 change de nom et devient énorme

À partir du 26 janvier donc, Hitman 3 deviendra Hitman World of Assassination et regroupera l’intégralité des 3 jeux. Les actuels propriétaires du troisième opus n'auront pas à lever le petit doigt et une mise à jour viendra fusionner tout ça sans frais supplémentaires. Dans le cas où vous n’auriez pas encore franchi le pas, le jeu sera disponible en boutique dans deux packs distincts, un standard, comprenant tous les jeux Hitman et leur contenu de base, et une version Deluxe qui ajoutera le contenu supplémentaire de Hitman 2 et 3.

IO Interactive simplifie enfin les choses après avoir trituré l’esprit des joueurs à la sortie d’Hitman 3. Pour mettre la main sur le contenu du premier et second jeu, il fallait en effet faire plusieurs manipulations assez compliquées et essayer de s’y retrouver dans une pléthore de versions différentes. Un casse-tête qui sera désormais mis au placard dès la fin janvier.

Si la nouvelle fera plaisir à un grand nombre de joueurs, elles devraient toutefois moins plaire à ceux qui sont d’ores et déjà passés à la caisse plusieurs fois pour mettre la main sur toutes les extensions du jeu. Mais là par contre, IO Interactive n’a rien prévu à l’heure actuelle.

Si vous n’avez pas encore mis la main sur Hitman 3, c’est donc le moment ou jamais. Le jeu est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.