Le studio danois IO-Interactive a livré une vraie masterclass avec Hitman 3 et l'ensemble de la nouvelle trilogie. D'une générosité débordante, le dernier jeu va encore surprendre.

Un trailer cinématique pour Hitman 3 Freelancer

Alors qu'on pensait avoir tout vu et avoir tout vécu avec Hitman 3, les développeurs sortent une surprise de leur chapeau. Le nouveau mode de jeu solo « Freelancer » qui sortira enfin le 26 janvier 2023. Une campagne inédite avec sa propre histoire, ses missions et ses règles qui vont bousculer les habitudes des joueurs.

En effet, Freelancer injectera une dose de rogue-like à Hitman 3. Vous devrez encore abattre des cibles, qui ne se laisseront pas atteindre si facilement, en faisant attention à votre matériel. L'équipement (armes, objets) pourra être définitivement perdu en cas d'abandon dans un niveau ou de mort. L'avancée sera également entièrement réinitialisée en cas d'échec. En fonction des points d'expérience emmagasinés, Code 47 sera en mesure d'acheter justement de nouveaux jouets avec la monnaie virtuelle « Mercers ».

Pour mieux cerner la façon de jouer, IO-Interactive avait publié cette vidéo explicative d'Hitman 3 : Freelancer.

À vous de réaliser les assassinats parfaits pour arrêter les syndicats internationaux du crime et leur activité. On rappelle qu'à la même date, les équipes simplifieront la façon de se procurer cette trilogie avec Hitman World of Assassination.