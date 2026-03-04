C'est l'histoire d'un naufrage, d'un jeu qui a certainement été survendu et s'est brûlé les ailes, mais qui a également été victime d'une mise à mort avant l'heure. Highguard, FPS qui se voulait révolutionnaire, n'a pas suscité l'engouement escompté malgré son statut de free-to-play et la publicité d'un Geoff Keighley qui nous vendait du rêve lors de la grande cérémonie des Game Awards 2025. À peine trois mois après sa sortie, le jeu est définitivement mort.

Highguard, le FPS révolutionnaire qui a explosé en vol arrête les frais

Annoncé en grande pompe en tant que dernière grosse surprise, Highguard a été catapulté, certainement contre son gré, sous le feu des projecteurs. Là où habituellement ce genre d'annonce est remercié d'un tonnerre d'« Amazing » scandé par le public, et de vives réactions de hype sur les réseaux sociaux, c'est tout le contraire qui s'est passé pour le FPS. La bande-annonce chaotique a laissé tout le monde de marbre. Le public a bien joué le jeu sur place, mais Twitter, Reddit et tous les autres réseaux sociaux de la toile se sont transformés en abattoir. Highguard a fait beaucoup parler les premiers jours succédant son annonce, mais pas pour les bonnes raisons. Son sort était déjà scellé par une communauté qui voyait déjà en lui un second Concord, un autre échec cuisant.

Malheureusement, la sortie du jeu, précédée d'un long, trop long silence, n'a que confirmé ce que tout le monde attendait. Ce fut un échec, les mauvaises langues jubilaient grassement sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres ont tenté de comprendre comment on en est arrivé là. Le fait est que Highguard n'était pas un mauvais jeu, en tout cas pas comme on a pu le lire ici et là. Il proposait juste un gameplay bien trop compliqué à appréhender, le fun était tout sauf immédiat et il y avait énormément de lacunes. Pour s'en sortir, il lui aurait fallu du temps, une communauté investie prête à l'attendre, de vrais retours et une équipe pleine de volonté.

Les serveurs seront débranchés dans quelques jours

Malheureusement, l'effervescence a disparu aussi vite qu'elle est arrivée. Les curieux sont passés sur le jeu le jour de sa sortie et l'ont vite oublié. Le nombre de joueurs a chuté à vitesse grand V, sous le feu de vives critiques un peu partout sur la toile. Après une pluie de licenciements au sein du studio, le jeu tire sa révérence. Highguard est mort et sera définitivement débranché le 12 mars prochain. Il partira aussi vite qu'il est arrivé, et dans le silence une fois de plus.

Source : Highguard officiel