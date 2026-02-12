Qu'Highguard ait fait mauvaise presse en raison de la place difficile à porter qu'il a occupé lors des Game Awards 2025, ou que son lancement n'ait pas été à la hauteur des attentes, le tristement surnommé « Concord 2 » enregistre malheureusement pour ses développeurs un sinistre tournant de son histoire, à peine deux semaines après son déploiement. Wildlight Entertainment, studio comportant plusieurs vétérans de Respawn Entertainment (Apex Legends, Titanfall 2), a en effet récemment annoncé une vague massive de licenciements.

Highguard, ou un véritable « Concord 2 » bien malgré lui ?

Ultime annonce des Game Awards 2025 sous la forme de « One More Thing », a priori bien malgré lui, Highguard a semble-t-il chèrement payé les pots cassés d'une telle visibilité. À peine la bande-annonce dévoilée, une grande partie des spectateurs l'avaient alors qualifié de « Concord 2 », la faute à une direction artistique trop générique et un gameplay qui semblait aller dans trop de directions en même temps.

Beaucoup l'avaient ainsi enterré avant même sa sortie en free-to-play ce 26 janvier 2026. Deux semaines plus tard, soit ironiquement la même durée d'existence que Concord, qui avait alors complètement fermé ses portes et ses serveurs, Highguard n'en est pas encore là, même si son studio a malheureusement annoncé une massive vague de licenciements.

« Aujourd'hui, nous avons pris la décision extrêmement difficile de nous séparer de plusieurs membres de notre équipe, tout en conservant un noyau de développeurs pour continuer à innover et à soutenir le jeu », indique le communiqué du studio de Highguard. « Nous sommes fiers de l'équipe, du talent et du produit que nous avons créé ensemble. Nous sommes également reconnaissants envers nos joueurs qui ont essayé le jeu et envers ceux qui continuent de faire partie de notre communauté ».

Il n'est donc pas encore question d'une catastrophe à la Concord, mais une telle situation va définitivement impacter le développement de Highguard, alors qu'il ne resterait qu'une toute petite équipe travaillant encore dessus. Les jours du jeu, et par extension de Wildlight Entertainment, pourraient donc être dangereusement comptés. La faute à sa position inconfortable aux Game Awards 2025, ou à des problèmes plus profonds, comme Concord en son temps ? Difficile à dire, mais nombre de développeurs en payent malheureusement le prix fort.

Source : Wildlight Entertainment sur X.com