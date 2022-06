Après Trover Saves the Universe et Accounting+, Justin Roiland annonce High On Life sur consoles Xbox et PC. Le co-créateur de Rick et Morty va mettre son humour au service de ce nouveau jeu au ton toujours aussi décalé.

La conférence Xbox Bethesda a fait de la place pour des jeux inédits et moins populaires que Starfield, Overwatch 2 ou encore Forza Motorsport. Justin Roiland, co-créateur de la série d'animation Rick et Morty, a pu nous introduire High On Life en vidéo, son nouveau jeu après l'irréverencieux Trover Saves The Universe et Accounting+.

High On Life, un FPS sci-fi pas dénué d'humour

High On Life est un jeu d'action en vue subjective où l'on devra interférer avec une invasion extraterrestre. La particularité de ces petits hommes venus d'une autre planète, c'est qu'ils se servent des humains « comme une drogue ».

Vous l’avez sûrement compris, dans HOL, vous êtes un chasseur de primes qui tente de stopper une invasion extraterrestre sur Terre. Ces voyous d’un cartel interstellaire ne se contentent pas de vouloir prendre le contrôle, ils utilisent les humains comme une drogue. Oui oui, vous avez bien lu, une DROGUE ! Et c’est pour cette raison que votre rôle de chasseur de primes est important. Mike Fridley, directeur du studio Squanch Games.

L'autre singularité du titre, c'est que les armes sont une forme de vie E.T qui s'adresseront très régulièrement au joueur. Dans le trailer d'annonce, l'une d'elles fait remarquer qu'il est possible de tirer comme on veut. Les munitions, qui sont également des formes de vie, pouvant être reproduites sans difficulté. Un arsenal qui sera aussi doté de compétences spéciales.

Des planètes à visiter

Outre les gunfights, High On Life offrira des voyages sur différentes planètes qui sont tenues secrètes à l'heure d'écrire ces lignes. Il faudra par conséquent se contenter d'un teasing : des surprises attendent les joueurs.

Tout ce que je peux vous dire, c’est que si vous aimez la télévision multi-dimensionnelle de Rick et Morty, vous n’allez pas vous ennuyer.

Trop de blagues tuent l'humour ? Mike Fridley, directeur du studio Squanch Games, rassure sur ce point et affirme que le côté FPS tient absolument la route.

Il ne s’agit pas de simplement raconter des blagues, nos titres naissent grâce aux concepts créatifs de Justin, puis nous collaborons pour nous assurer que vous serez constamment surpris et ravis par votre prochaine découverte. Nous tenons aussi à ce que nos jeux soient agréables à jouer et ne nagent pas dans l’absurde. Ou tout du moins, dans une forme d’absurdité qui serait ennuyeuse. Il s’agit de notre premier FPS et nous sommes fiers de son gameplay : ce n’est pas un titre médiocre avec de bonnes blagues. High On Life est un bon FPS qui est aussi vraiment hilarant et bizarre.

High On Life sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store) en octobre 2022. Il sera inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.