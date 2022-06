Hideo Kojima a toujours beaucoup d'idées en tête et il y a quelques années, il a mis un projet en suspens à cause de son concept. Il était en effet trop similaire à ce que l'on voit dans The Boys, la série de super-héros d'Amazon Prime Video.

Hideo Kojima sur un jeu à la The Boys ?

Alors que la saison 3 bat son plein sur Amazon Prime Video, Hideo Kojima révèle qu'il a imaginé un tel concept mais qu'à cause de cette similitude, il n'a pas été plus loin.

The Boys, que j'ai arrêté après trois épisodes de la saison 1. Je me suis dit que j'allais regarder le reste de la série. En fait, j'ai regardé quelques épisodes qui sont sortis au moment où j'allais commencé un projet que je préparais depuis longtemps et que j'ai mis en pause parce que le concept était similaire. Un duo (homme/femme) avec une équipe spéciale de détectives qui, dans l'ombre, affrontent des super-héros légendaires. Je pensais à Mads Mikkelson dans le rôle principal.

Adieu donc les super-héros à la sauce Kojima, au moins temporairement. Le créateur et toute son équipe sont déjà sur une exclu Xbox qui serait le jeu d'horreur Overdose, et sûrement Death Stranding 2 pour ce qui est de la partie jeux vidéo.

Et un film Marvel ?

En 2020, Kojima-san s'entretenait avec Premiere qui voulait savoir pourquoi le développeur japonais n'avait jamais produit de films. Il avait alors répondu que ce n'était pas le moment, mais qu'il se verrait bien sur un projet à petit budget voire une énorme machine comme Marvel.

Ayant créé mon propre studio , je dois être en mesure de payer ceux qui travaillent pour moi. Et si je tourne un film, je devrais totalement m’absenter pendant environ un an. On vient de finir notre premier jeu, je dois prendre du recul et imaginer ce qui viendra après. Mais je pourrais réaliser un long-métrage un jour. Certainement avec un tout petit budget, même si j’adorerais m’attaquer à un truc énorme comme un film Marvel. Comment mettre ma patte sur une grosse franchise ? Je sais que ce serait un risque énorme, mais ça m’intéresse beaucoup.

Est-ce qu'il réalisera un jour son rêve ? On l'a vu aux cotés de Michael Bay, mais sans connaître la nature de la rencontre. Il est également proche d'Avi Arad qui a été le producteur de différents longs-métrages Marvel comme Iron Man, Venom ou encore Spider-Man: New Generation. Une relation qui pourrait être utile pour accomplir son objectif...

Depuis quelques mois, il y a un nouveau studio Kojima Productions à Los Angeles qui vise justement à saisir les opportunités autour des films, des séries et de la musique. Mais pour voir le développeur sur grand écran, il faudrait déjà qu'il arrive à se détacher de ses jeux et ce n'est pas gagné.