Hideki Kamiya, le réalisateur de Scalebound, vient de présenter de nouvelles excuses publiques à Microsoft ainsi qu’aux joueurs. Une fois de plus, ces excuses sont liées à l’annulation du jeu après plusieurs années de développement.

La chaîne YouTube Cutscenes a récemment lancé une série documentaire sur la carrière de Hideki Kamiya. Dans cette dernière, le game designer s’exprime face caméra à propos de différents sujets. Et dans le dernier épisode le développeur japonais revient sur l’affaire Scalebound.

Dans un premier temps, Hideki Kamiya revient sur ses ambitions pour le projet :

Scalebound était un projet en partenariat avec Microsoft. Ils s’attendaient à de grandes choses de notre part et nous devions être au niveau de ces attentes avec ce projet. Faire équipe avec Microsoft impliquait de sortir le jeu sur la dernière console Xbox à l’époque (la Xbox One, ndlr). J’avais à nouveau pour envie de créer un jeu haut de gamme. Je voulais revenir à quelque chose de photoréaliste. Même s’il s’agissait de mon souhait personnel, je pensais également qu’améliorer nos capacités graphiques était une mission que PlatinumGames devait remplir afin de passer le cap suivant en matière de création de jeux moderne. C’est pour cette raison que nous avons choisi un tel univers.

Hideki Kamuya explique également qu’il a toujours apprécié les univers de type Heroic Fantasy. Les histoires d’épée, de magie et de dragon. Il explique que par conséquent, il a toujours eu pour envie de créer un jeu dans ce type d’univers. Si les choses ont coincé selon lui, c’est en raison de l’inexpérience technique de PlatinumGames à plusieurs niveaux :

Nous travaillions dans un environnement auquel nous n’étions pas habitués. Nous développions le jeu via l’Unreal Engine et nous n’avions pas non plus le savoir-faire nécessaire pour construire un jeu lié à des fonctionnalités en ligne. Les obstacles que nous devions dépasser étaient énormes. Nous n’avions pas assez d’expérience et n’avons pas réussi à contourner ce mur. Et cela a mené à ce qui s’est passé à la fin.