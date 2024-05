Hi-Fi Rush, l'un des meilleurs jeux Xbox à ce jour, va mettre du baume au cœur des fans et les rassurer avec une grosse annonce, en dépit de la terrible fermeture de Tango Gameworks (The Evil Within).

Le shadow drop d'Hi-Fi Rush restera à coup sûr dans les mémoires. Après GhostWire Tokyo, Tango Gameworks a mis de côté les productions horrifiques pour accoucher d'un jeu beaucoup plus pop. Un beat'em'all où l'on tape ses ennemis en rythme pour obtenir les meilleurs scores. Malgré l'accueil chaleureux qui lui a été fait, et le succès commercial, Microsoft a fermé le studio derrière ce bonbon coloré il y a quelques jours de cela. Si les espoirs d'une suite sont détruits, tous les plans autour de la licence ne sont pas tombés à l'eau.

Hi-Fi Rush veut convaincre encore plus de joueurs

La fermeture de quatre studios Xbox, dont celle de Tango Gameworks, a créé la stupeur dans toute l'industrie. Tout le monde a réagi et personne ne comprend la décision de Microsoft. Hi-Fi Rush, de la bouche du vice-président de la branche marketing Xbox, a été un « succès retentissant pour la marque et les joueurs », tandis que Phil Spencer a déclaré à une époque « vouloir donner aux équipes la plateforme créative pour pousser leurs compétences et aspirations ». Le lendemain de cette triste annonce, Matt Booty, à la tête des studios Bethesda, a même remué le couteau dans la plaie en déclarant que la marque avait « besoin de plus petits jeux qui nous confèrent du prestige et des récompenses ». Ce qui est tout simplement la description d'Hi-Fi Rush.

Le titre, qui était autrefois une exclu Xbox sur console et PC, est disponible depuis quelques semaines sur PS5. Mais seulement en dématérialisé, alors qu'une version physique devait sortir. Si vous êtes dans l'attente de cette édition, il y a une excellente nouvelle. Malgré la fermeture de Tango Gameworks, ce n'est pas annulé. « Merci à tous pour votre soutien constant. Nous travaillons sur la sortie de l'édition physique d'Hi-Fi Rush avec nos partenaires de Limited Run Games. Mais aussi sur un dernier patch pour résoudre quelques problèmes mineurs » précise le compte X du jeu.

Si vous voulez témoigner de votre amour pour le jeu, vous savez ce qu'il vous reste à faire quand les précommandes seront ouvertes. Même si, malheureusement, ça ne changera rien quant au destin d'Hi-Fi Rush 2 qui était apparemment à l'étude.