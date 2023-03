Hi-Fi Rush, une exclu Xbox et PC, s'améliore avec de très nombreux correctifs et l'implémentation d'une nouveauté très demandée depuis la génération PS4/Xbox One.

Sans crier gare, Hi-Fi Rush a été annoncé sur Xbox Series, PC et Xbox Game Pass avec une sortie immédiate. Un jeu d'action qui a su frapper fort et qui a grandement salué par les joueurs et l'industrie. Bonne nouvelle si vous n'avez pas encore succombé à ce jeu acidulé, une mise à jour gratuite enrichit davantage l'expérience.

Immortalisez vos meilleurs moments dans Hi-Fi Rush

Tango Gameworks avait bien caché son jeu avec Hi-Fi Rush, même avec le teasing de Shinji Mikami. En mars 2022, le papa de Resident Evil avait en effet fait savoir que John Johanas, le réalisateur de The Evil Within 2, était sur un projet aux antipodes de l'horreur. Et il n'avait pas menti ! Cette production est sans aucun doute à l'opposé total de TEW et de l'autre franchise horrifique du studio, GhostWire Tokyo.

Le jeune développeur propose cette fois de l'action pure et dure... avec une dose de jeu de rythme. In fine, on a un beat'em all original à la direction artistique pétillante qui en met plein la vue et donne envie de prendre des clichés. C'est tout l'objet de la nouvelle mise à jour d'Hi-Fi Rush qui ajoute le mode photo.

Comme d'habitude, vous aurez différents filtres, réglages de caméra et poses pour capturer vos moments de jeu les plus épiques. Vous pourrez les partager en ligne à votre guise, ou simplement les garder pour vous.

Si vous jouez sur Xbox Series X|S, vous retrouverez vos clichés dans le menu « Captures récentes » de votre console. Sur PC, ceux-ci sont conservés dans un dossier « Screenshots », dans le dossier où se trouvent également vos parties enregistrées. Via Bethesda.

Aperçu du mode photo d'Hi-Fi Rush. Crédits : Bethesda.

Tous les bugs corrigés dans le dernier patch

Le dernier patch d'Hi-Fi Rush corrige aussi un très nombre de bugs et d'erreurs pour améliorer l'expérience globale. Voici tous les ajustements apportés par la récente mise à jour :

Correction de l'« Erreur fatale UE4 » causée par un réglage de shader spécifique

Résolution de l'« Erreur fatale UE4 » causée lors de l'énumération de périphériques audio

Correction d'un bug qui pouvait geler le jeu pendant le combat contre le WA-ES-2 (chef samouraï) dans la piste 10

Correction d'un bug qui bloquait la progression dans la piste 10 lorsque vous faisiez des achats dans la boutique après avoir répondu au téléphone de Roquefort, être sorti du niveau, puis l'avoir rechargé.

Résolution d'un bug qui bloquait la progression lors du combat de 808 dans la piste 12

Correction d'un bug qui faisait que les emplacements de puces n'étaient pas correctement appliqués en jeu quand vous les achetiez dans la boutique avec une sauvegarde de la Tour de rythme active, puis que vous chargiez cette ascension interrompue et quittiez le jeu.

Ajustement du calcul de la zone morte des joysticks et gâchettes

Ajustement du fonctionnement des attaques de QA-1MIL

Révision de plusieurs dialogues de Mimosa (espagnol)

Correction d'un bug qui faisait que les données de résultat de la Tour de rythme influençaient involontairement les données de résultat final d'une piste quand vous tentiez une ascension de la Tour de rythme alors que vous aviez une sauvegarde en cours dans l'une des pistes du jeu.

Correction de résultats incorrects pour les salles du Hall SPECTRA affichés dans le résultat final quand vous quittiez le jeu après une sauvegarde automatique

Crédits : Steam.

Résolution d'un bug qui pouvait vous bloquer dans la piste 11 si vous vous faisiez toucher par le laser du robot géant en même temps que vous utilisiez le grappin

Correction d'un bug qui faisait que vous pouviez continuer à jouer après l'animation de game over pendant le combat contre Rekka

Résolution d'un bug qui faisait que vous pouviez déplacer Chai après avoir subi des dégâts lors du combat contre Rekka à certains moments précis ou après un game over

Ajustement d'une icône dans le menu de la salle de répétition qui pouvait apparaître « aplatie »

Ajustement du mouvement d'attaque de Chai holographique pour éviter que sa main ne soit trop bizarre

L'écran lors de la transition du menu pause a été ajusté pour empêcher des bugs visuels

Pour gagner en clarté dans les jeux de parade, les effets VU-REV ont été revus

Ajustement de l'environnement pendant le combat contre Rekka pour corriger un bug visuel lors de la transition avec la cinématique

Ajustement de la recommandation d'auto-action lors d'un game over pour éviter qu'elle n'apparaisse dans des situations inappropriées

Indexation des salaires des programmeurs de Zanzo sur l'inflation dans les pistes 3 et 4

Hi-Fi Rush est disponible sur Xbox Series X|S et PC.