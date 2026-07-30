Si Assassin's Creed Hexe a majoritairement accaparé l'attention du public pour ce qui est le prochain gros jeu sur le thème des sorcières plusieurs siècles avant notre époque, la primeur revient en réalité au créateur originel de la franchise phare d'Ubisoft, Patrice Désilets. Plusieurs années après avoir eu d'importantes démêlées avec Ubisoft à ce propos, le créateur québécois a enfin réussi à donner corps à son idée via le studio Panache Digital Games et son prochain titre à venir, 1666 Amsterdam, qui refait parler de lui via une nouvelle séquence de gameplay pour présenter ses deux protagonistes.

L'ancêtre d'Assassin's Creed Hexe revient de très loin pour présenter ses personnages et son gameplay

Les origines complexes d'un Amsterdam 1666 annoncé 16 ans plus tôt

Annoncé à l'origine en 2010 par THQ, Amsterdam 1666 est donc un très vieux projet qui tenait beaucoup au cœur de son créateur, Patrice Désilets. Sauf qu'Ubisoft lui avait coupé l'herbe sous le pied en rachetant une part de THQ, et avec lui les droits sur la création du papa d'Assassin's Creed. De l'eau a coulé depuis sur le port de l'emblématique ville hollandaise, et le géant français a annoncé en 2022 Hexe, qui ressemble à s'y méprendre très grandement au projet de Patrice Désilets, à base d'une histoire se déroulant des siècles avant notre époque et mettant en avant des sorcières.

Un retour inattendu et une campagne de communication qui s'accélère

C'est donc avec une petite revanche sur son ancien employeur que le créateur d'Assassin's Creed avait annoncé non sans émotion Amsterdam 1666 au Summer Game Fest 2026, ainsi que la sortie sous forme de shadowdrop d'une démo pour tester gratuitement le prologue. Presque deux mois plus tard, ce qui apparaît techniquement comme l'ancêtre d'Hexe se présente à nouveau avec une seconde séquence de gameplay centrée sur les deux protagonistes du jeu, Noa & Aaron.

Noa, protagoniste principale d'Amsterdam 1666, est l'héritière d'une ancienne lignée de sorcières Zaindaris chargée de traquer des monstres vivant dans notre monde, et Aaron, mystérieusement projeté 300 ans dans le passé, comme on peut le découvrir dans la démo du prologue, se retrouve piégé dans le corps d'un chat. Les deux personnages doivent faire équipe pour affronter une force ancestrale menaçant l'équilibre du monde.

Une date de sortie encore à déterminer, mais en principe avant Assassin's Creed Hexe

Cette nouvelle présentation du gameplay de l'ancêtre d'Assassin's Creed Hexe permet également de découvrir les outils et pouvoirs mystiques à la disposition de Noa, ainsi que le lien unique qu'elle entretient avec Aaron. Même si Amsterdam 1666 ne dispose pas encore de date de sortie précise, il arrivera d'abord sur PC via Steam et l'Epic Games Store, puis plus tard sur consoles, et on suppose qu'il le fera avant Assassin's Creed Hexe, pas attendu avant 2027 au plus tôt.

Source : Panache Digital Games sur YouTube