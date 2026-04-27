Assassin's Creed Hexe refait parler de lui, et le nouvel épisode a priori le plus sombre de la série centré sur les sorcières semble être victime de la « malédiction d'Ubisoft ».

Peu de temps après la longue présentation d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, c'est le prochain épisode de la franchise d'Ubisoft, nom de code Hexe, qui partage indirectement des nouvelles. Malheureusement, il est cette fois question de développements moins heureux, alors que le titre qui doit se dérouler au début dans l'Allemagne du 16ème siècle et doit apporter plus de noirceur et d'occulte à la série semble être proie à plusieurs changements en interne, et pas nécessairement dans le bon sens du terme.

Un mauvais sort lancé contre Assassin's Creed Hexe ?

Alors qu'en mars dernier des leaks tendaient à indiquer que les choses semblent très bien se passer pour Assassin's Creed Hexe, voilà que de nouvelles rumeurs indiquent à peu près tout l'inverse. Tout d'abord, on avait entendu dire qu'il s'agissait du nouveau projet qui suscite la curiosité et l'envie de nombreux développeurs de travailler dessus. Or, après le départ du directeur créatif Clint Hocking il y a quelques mois, voilà que le titre aurait plus récemment vu son directeur de jeu, Benoît Richer, également quitter le navire, pour occuper ce poste chez Servo Games à la place.

Cela peut coïncider avec un nouveau leak autour d'Assassin's Creed Hexe. Selon j0nathan, un créateur de contenus qui a démontré par le passé une certaine fiabilité dans ses leaks autour de la franchise, a rebondi sur cette actualité en indiquant que le récent changement de direction pour la licence aurait beaucoup impacté le prochain épisode. « Depuis que Jean Guesdon a pris la tête de la franchise en février, il a décidé de virer de tout ce qui était "magique" dans Hexe. Par exemple, il y avait des passages où on pouvait se transformer en chat, mais ça n'est plus le cas désormais », a-t-il révélé.

Si cela dénote quelque peu avec le potentiel pour Assassin's Creed Hexe de bouleverser un peu les codes de la franchise, j0nathan prédit que la volonté par l'un des nouveaux patrons se débarrasser de quelques éléments jugés superflus aurait en réalité pour objectif d'accélérer son développement afin qu'il soit en mesure de tenir sa fenêtre de sortie prévue courant 2027, voire arriver plus tôt qu'escompté. L'avenir nous dira ce qu'il en est vraiment, et quel sera le sort de ce prochain épisode qui doit rabattre les cartes.

Source : j0nathan sur X.com