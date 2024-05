Helldivers 2 est un véritable carton. Sony a dévoilé les chiffres autour de sa nouvelle poule aux œufs d'or et c'est absolument énorme ! Et ce n'est clairement pas prêt de s'arrêter.

C’est LA grosse sensation de ces derniers mois, Helldivers 2 a absolument tout fait péter à sa sortie. Le premier Helldivers était un jeu de tir en vue de dessus dans lequel jusqu’à 4 joueurs pouvaient coopérer pour décimer des hordes d’ennemis. Bourré de second degré, doté d’un gameplay difficile, prenant et exigeant, le premier jeu fut un vrai petit succès, mais pas de quoi non plus prévoir une explosion aussi intense pour le second opus.

Helldivers 2 est un carton monumental

Helldivers 2 a mis la barre plus haute que son grand frère. On passe ici à une vue à la troisième personne, plus classique mais aussi plus immersive. On intensifie par la même occasion les combats en les rendant encore plus explosifs, on bourre le tout d’humour et on a une recette qui fonctionne du tonnerre. Les développeurs s’amusent même à faire vivre le jeu… hors du jeu avec une communication très “meta” qui marche et a fait de très nombreux adeptes.

Disponible sur PS5 mais aussi sur PC où le jeu a malheureusement déclenché une polémique qui s’est finalement résorbée, Helldivers 2 est un carton monumental. C’était même imprévisible en réalité, et c’est aussi ça qui fait plaisir à voir, que des jeux arrivent encore à nous surprendre. Depuis son lancement, en un peu plus d’une dizaine de semaines, Helldivers 2 s’est écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires toutes plateformes confondues. En témoigne l'une des page du dossier de bilan financier de Sony.

Une page des résultats financier de ©Sony qui en dit long sur le succès de Helldivers 2.

Une nouvelle licence qui pèse un max pour Sony

Des chiffres astronomiques qui donnent le vertige. Ce qui est surtout très fort, c’est que le jeu ne désemplit pas depuis sa sortie. Les Helldivers sont toujours plusieurs centaines de milliers à venir s’agglutiner sur les serveurs, c’est assez incroyable ici aussi, là où en règle générale, les jeux à sensation s’essoufflent passé le premier mois.

C’est donc un très joli succès pour le studio Arrowhead qui peut dormir sur ses deux oreilles et qui, surtout, prépare de nombreuses surprises pour la suite. Mais aussi pour Sony qui tient ici une nouvelle licence forte de son catalogue d’exclusivités et une belle porte vers le PC, plateforme qu’il cherche à séduire à tout prix. En espérant que la firme ne récidive pas avec ses décisions hasardeuses qui lui valent presque systématiquement une volée de critiques.