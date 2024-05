Il est impossible d'être passé à côté d'Helldivers 2. C'est l'une des plus grosses sorties de l'année et l'un des meilleurs jeux multijoueur disponibles. On ne prédit malheureusement pas l'avenir, mais notre petit doigt nous dit qu'il a des chances d'être élu meilleur titre multi lors des Game Awards 2024. Vous pouvez « quoter » comme on dit dans le jargon. Malgré une très grosse polémique, la communauté saura certainement montrer sa fidélité et faire en sorte que le soft soit récompensé à sa juste valeur. Arrowhead Game Studios annonce pour sa part une nouvelle stratégie à court, moyen et long terme.

Un suivi démocratique moins lourd pour Helldivers 2

Helldivers 2, c'est plus de 12 millions d'exemplaires vendus sur PS5 & PC depuis son lancement. Un carton absolument colossal qui ne s'arrête pas. Certes, il y a eu une mauvaise passe avec l'affaire du compte PlayStation Network obligatoire, mais c'est terminé. Tout le monde peut reprendre ses activités, y compris les développeurs qui ont déployé un patch la semaine dernière pour régler des problèmes de longue date. Les mises à jour sont légion pour des projets de cet acabit et Arrowhead Game Studios n'a pas compter les heures pour remédier aux soucis, avec une réactivité à toute épreuve. Mais désormais, les prochaines updates d'Helldivers 2 pourraient être moins fréquentes.

Voici ce que le community manager Twinhead a déclaré sur l'avenir du suivi d'Helldivers 2. « Nous voulons prendre un peu plus de temps entre ce patch, et éventuellement entre les prochains. Nous pensons que la cadence a probablement été un peu trop élévée pour maintenir le niveau de qualité que nous voulons. Et que vous méritez » (via Pushsquare). Rassuez-vous, Helldivers 2 ne va pas être laissé à l'abandon avec plein de bugs. D'ailleurs, ce qui pose davantage de soucis, ce sont plutôt les mises à jour avec des modifications d'équilibrage. Quel est le problème ? Les changements ont peut-être été trop nombreux et répandus, les rendant ainsi moins pertinents.

Un changement également au sein d'Arrowhead Game Studios

Après cette déclaration, Johan Pilestedt, le PDG d'Arrowhead Game Studios a pris la parole pour un changement majeur qui concerne sa société. Il se retire de son poste et est remplacé par Shams Jorjani, qui a travaillé 12 ans chez Paradox Interactive. « Grosse nouvelle, j'ai décidé d'embaucher Shams Jorjani en tant que nouveau PDG d'Arrowgame Studios. Nous nous connaissons depuis longtemps et je ne laisserais pas l'entreprise entre les mains d'une autre personne. Il arrive avec un CV impressionnant et un amour jeu. Qu'advient-il de mon implication dans Helldivers 2 ? Eh bien, je suis heureux que vous ayez posé la question ! Je prends le rôle de directeur créatif. Ce qui signifie que je passerai plus de temps avec les équipes. Et que je me concentrerai à 100% sur les jeux et la communauté ! » a expliqué Pilestedt. Que de bonnes nouvelles !