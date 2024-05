Le fait qu'Helldivers 2 soit édité par Sony Interactive Entertainment se rappelle ainsi visiblement de manière cuisante au souvenir des joueurs, surtout sur PC. C'est d'ailleurs du géant japonais que provient l'annonce qui a fait l'effet d'un bombardement orbital.

Un renforcement de la sécurité sur Helldivers 2...

Sorti en février sur PC et PS5, Helldivers 2 est rapidement devenu un véritable carton pour Arrowhead Games Studios et Sony. Ce petit mais excellent jeu coop peut même se targuer d'avoir battu le titanesque FF7 Rebirth. Mais la dernière annonce en date de l'éditeur relative à la sécurité de son nouveau jeu phare pourrait tout changer.

En raison de problèmes techniques sur Helldivers 2, nous avons un temps consentis à rendre optionnelle la liaison d'un compte Steam à un compte PlayStation Network. Cette période de grâce va bientôt expirer. Lier son compte joue un rôle crucial dans la protection des joueurs et le maintien des valeurs telles que la sécurité fournie par PlayStation. Il s'agit de notre principal moyen de protéger les joueurs contre les insultes et abus en permettant le bannissement des fautifs. Ceux-ci ont le droit de faire appel de la décision. Ainsi, à partir du 6 mai, tout nouveau joueur de Helldivers 2 sur Steam devra lier son compte à un compte PlayStation Network. Les joueurs Steam déjà actifs devront relier leurs comptes du 30 mai au 4 juin. Nous comprenons qu'il s'agit pour certains d'une gêne. Mais cela nous aide à construire une communauté à laquelle vous pouvez être fiers d'appartenir. Sony Interactive Entertainment

... Mais à quel prix ?

Une telle déclaration a fait l'objet d'une véritable levée de boucliers de la part des joueurs Steam d'Helldivers 2. À l'heure où nous écrivons ces lignes, une littérale pluie d'évaluations négatives s'est abattue sur le jeu. Beaucoup refusent catégoriquement de devoir créer ou lier un compte PlayStation Network pour continuer à jouer. D'autres invoquent le fait que cette mise à jour de sécurité aura exactement l'effet inverse que celui préconisé par Sony. Pour rappel, le géant japonais a malheureusement régulièrement fait l'objet de brèches de sécurité mettant en péril les données sensibles des utilisateurs de ses services.

Dans l'éventualité où une majeure partie de la communauté Steam coupe les ponts avec Helldivers 2 et la Super-Terre, cela pourrait coûter très cher à Arrowhead Games et Sony. Les joueurs déjà actifs sur PC ont un mois pour se plier à cette nouvelle règle, ou n'auront tout simplement plus accès au jeu. Beaucoup ont par ailleurs déjà largement passé le délai imparti pour demander un remboursement du jeu dans le but de boycotter cette décision. La liberté parviendra-t-elle à remporter ce nouveau combat ? L'avenir le dira.