Avec le patch 1.000.304, Helldivers 2 reçoit principalement des correctifs de bugs et de crashes intempestifs. Beaucoup d'entre eux ont été rapportés depuis un moment et à maintes reprises par les joueuses et joueurs. Maintenant que la démocratie s'est stabilisée, il est donc temps d'apporter la même chose sur le jeu lui-même.

La stabilité au cœur du nouveau patch de Helldivers 2

Ces derniers temps, Arrowhead Games a fait face à des affaires pressantes le détournant quelque peu du travail de mise à jour sur Helldivers 2. Le petit studio doit en effet grandir proportionnellement à l'immense base de joueurs s'étant engagés pour défendre la démocratie. Ce processus a par ailleurs été impacté par l'énorme polémique concernant l'obligation de lier un compte Steam à un compte PSN. Cette crise semble pour l'instant derrière la Super Terre. Voici donc venir le patch 1.000.304, qui se penche sur la stabilité du jeu en lui-même.

Il ne faut ainsi pas s'attendre à de l'équilibrage en profondeur ou à de nouvelles mécaniques. La mise à jour s'intéresse exclusivement à la correction de bugs et de crashs, dont beaucoup déjà signalés par la communauté depuis un moment. Comme dit l'adage : mieux vaut tard que jamais. Vous trouverez donc ci-dessous l'intégralité des notes du nouveau patch de Helldivers 2, traduites de l'anglais par nos soins.

Le combat pour la démocratie peut maintenant reprendre son cours explosif. © Arrowhead Games

Notes complètes du patch 1.000.304

Pour ce patch, nous avons apporté des améliorations et des modifications aux domaines suivants :

Corrections de crash

Divers correctifs

Correctifs

Crashes

Correction d'un crash déclenché lorsque l'hôte quittait après qu'un joueur l'ait rejoint au même moment.

Résolution d'un crash occasionnel dans le menu de l'équipement.

Correction d'un crash rare lors de la transition vers ou depuis le vaisseau.

Divers correctifs

Correction d'un problème selon lequel les joueurs restaient bloqués sur l'écran de résumé de la mission lorsque l'hôte quittait la session.

Correction du problème des Super Crédits non achetés qui n'étaient pas visibles sur l'écran de présentation de l'Obligation de Guerre (uniquement pour la version japonaise).

Liaison de compte facultative désormais disponible dans la section Compte des paramètres du jeu.

Correction de l'affichage de « Steam AppId fourni invalide ou non autorisé » en raison d'une erreur différente.

Correction des accessoires sur les armes apparaissant sous forme de points d'interrogation violets dans le didacticiel dans certains cas.

L'explosion de proximité Airburst est désormais déclenchée uniquement par les ennemis et les Helldivers.

L'AR-61 a désormais la palette de couleurs correspondante.

Problèmes connus

Il s'agit de problèmes qui ont été introduits par ce correctif et sont en cours de résolution, ou qui proviennent d'une version précédente et qui n'ont pas encore été résolus.