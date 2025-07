C’est une nouvelle qui a pris tout le monde de court. Lors d’un stream récent consacré à Helldivers 2, Arrowhead Game Studios a créé la surprise avec une annonce inattendue. De quoi relancer le débat sur l’avenir des exclusivités et sur les stratégies des constructeurs.

Helldivers 2 n'est plus une exclusivité

Même si des rumeurs circulaient à ce sujet depuis l’année dernière, c'est lors du dernier stream dédié à Helldivers 2, que Arrowhead Game Studios a officialisé la sortie du jeu sur Xbox Series X/S, prévue pour le 26 août 2025. Sur les réseaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup de fans se sont dits très surpris, certains avouant ne pas y croire au début. « Out of nowhere », « Je ne m’y attendais pas du tout » ou encore « C’est incroyable » reviennent dans de nombreux commentaires.

La plupart des joueurs Xbox accueillent cette annonce comme une excellente nouvelle, voyant enfin l’opportunité de tester un jeu salué pour son gameplay coopératif nerveux et sa direction artistique explosive. Le portage de Helldivers 2 est pris en charge par Nixxes, un studio désormais bien connu pour ses adaptations PC, et qui collabore ici avec PlayStation Studios, toujours en charge de l’édition.

Une évolution des mentalités ?

Si la surprise est réelle, elle s’inscrit dans un mouvement plus large : la fin progressive des exclusivités de part et d'autre. Des voix s’élèvent aussi saluer la logique économique de cette décision. Dans un contexte où chaque vente compte, l’ouverture vers d’autres plateformes peut permettre à un jeu multijoueur comme Helldivers 2 de prolonger sa durée de vie, d’élargir sa base de joueurs et d’accroître ses revenus, notamment via les microtransactions. Que du bon pour les joueurs qui voulaient le découvrir, mais qui n’avaient pas de PlayStation et ne voulaient pas en entendre parler.

Source : Arrowhead Game