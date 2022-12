Les Game Awards 2022 ont tenu leurs promesses avec de belles « World Premiere », dont plusieurs sorties de nulle part comme Hellboy Web of Wyrd.

Hellboy Web of Wyrd joue à fond la carte de la nouveauté

Par rapport à d'autres éditions soporifiques, les Game Awards 2022 ont su capter l'attention des joueurs du monde entier avec du contenu attendu de pied ferme, mais également de grosses surprises en exclusivité. Hellboy Web of Wyrd fait indéniablement partie des annonces complètement inattendues de ce show à l'américaine.

Développé par Upstream Arcade et édité par Good Sheperd Entertainment, ce nouveau jeu du « garçon de l'enfer » est un titre d'action rogue-lite à la troisième personne. Une production supervisée par Dark Horse Comics et Mike Mignola, le créateur de la série, qui a écrit un scénario original spécialement pour le jeu. Un bel argument pour vendre le soft auprès des férus d'Hellboy.

Le mi-homme, mi-démon, enquêtera sur la disparition d'un collègue du B.P.R.D (Bureau de recherche et de défense sur le paranormal). Une investigation qui le conduira dans la Butterfly House, une bâtisse qui est un portail vers la dimension The Wyrd.

Bienvenue à Butterfly House, un manoir mystérieux à la structure perverse dont la géométrie non euclidienne sort tout droit de l’esprit torturé de l’occultiste Pasquale Deneveaux. Son but est d’ouvrir un passage vers le Wyrd, un vaste réseau interdimensionnel composé d'univers merveilleux et effrayants bien au-delà de notre monde. Quand un agent du B.P.R.D disparaît dans le manoir, Hellboy et son équipe d’agents mènent l’enquête pour lever le voile sur les étranges secrets de la bâtisse et de son architecte.

Hellboy Web of Wyrd sera disponible, à une date inconnue, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.