Le prochain Hellblade s'est annoncé lors du Xbox Showcase à la surprise générale. En prime, le jeu promet d'être très différent du reste de la licence, ce qui pourrait bien surprendre les fans.

La licence Hellblade a su s'installer confortablement dans le catalogue Xbox depuis l'acquisition du studio Ninja Theory. C'est désormais une franchise forte et appréciée qui a bien évolué et s'apprête une fois de plus à se transformer en quelque chose de nouveau qui devrait faire son petit effet auprès des fans.

Le prochain Hellblade s'annonce à la surprise générale

Annoncé en grande pompe lors du Xbox Showcase de ce 7 juin 2026, Hellblade 3, sobrement appelé Senua, promet de grands changements. Là où les deux premiers jeux se voulaient particulièrement narratifs et centrés sur l'héroïne, incarnée avec brio par la talentueuse Melina Juergens. Des titres extrêmement immersifs, qui traitaient en prime d'un sujet très difficile qu'est la santé mentale avec une protagoniste hantée par des voix, mais pas que.

Fort du succès des deux premiers titres, la licence Hellblade revient donc avec un troisième opus cette fois-ci visiblement différent puisqu'il fera la part belle à l'action. S'il est encore trop tôt pour en être véritablement certains, la mise en bouche présentée lors du Xbox Showcase nous a dévoilé un système de combat bien plus fluide et chorégraphique qu'auparavant. Senua a toujours su se battre, c'est une vraie guerrière, mais elle est ici bien plus souple et brutale que par le passé. On sent que d'énormes efforts ont été faits pour rendre les combats aussi intenses que viscéraux, mais aussi particulièrement impressionnants.

Des phases d'infiltration seront également de la partie et là encore notre héroïne fait preuve d'une redoutable efficacité. Pour autant, l'aspect narratif et presque contemplatif des précédents Hellblade ne semble pas avoir été jeté aux oubliettes puisque l'ambiance paraît toujours aussi belle et oppressante à sa façon. Pas de date de sortie pour Senua qui se contente ici de nous confirmer qu'il sortira sur Xbox Series, PC et PS5 courant 2027.