Senua's Saga: Hellblade 2, la prochaine exclusivité Xbox à paraître dans les sorties jeux vidéo de mai 2024, a des petits cadeaux pour les joueuses et joueurs avant son lancement.

Hellblade 2 devrait être la claque graphique tant attendue sur Xbox Series X|S et PC. Après les premières previews enjouées sur l'aspect technique, Digital Foundry a livré son verdict sans appel : c'est saisissant. Les rédacteurs ont été par exemple bluffés par le résultat de la performance capture, ainsi que de l'emploi de MetaHuman. La technologie d'Epic Games qui permet de créer des personnages criants de réalisme avec une plus grande facilité. Les voyants semblent donc au vert pour la sortie et Ninja Theory se prépare.

Des nouvelles régulières d'Hellblade 2 avec des images inédites

Les images les plus récentes d'Hellblade 2 présentent l'exclu Xbox sous son meilleur jour. Des clichés obtenus par le biais du mode Photo qui sera bien implémenté dans la version finale. Pour patienter jusqu'au lancement, Ninja Theory a voulu marquer le coup avec une série d'annonces. « Chaque jour du mois de mai, jusqu'au premier jour de la sortie, nous partagerons un extrait de Senua's Saga Hellblade 2. On commence avec une nouvelle capture du jeu » a déclaré le studio sur X. Cette image, qui correspond à la seconde de notre article, montre Senua devant un magnifique panorama qui brille par l'éclairage du soleil.

Le cliché suivant, partagé il y a quelques heures, est similaire au précédent, mais a une fonction bien particulière. Les développeurs ont souhaité démontrer l'apport de la compatibilité avec les écrans ultra-larges sur PC. « L'ultra-large est hyper agréable à regarder dans Hellblade 2 sur PC » a ajouté l'équipe. De bien belles images qui confirment encore le potentiel technique de l'exclusivité. Mais le titre devra aussi être capable de captiver au-delà de ses graphismes. Même si le premier Hellblade a de gros défauts, l'expérience était très prenante en raison notamment d'un sound design démentiel, du sujet traité et de la manière de l'aborder.

Pour rappel, Hellblade 2 sortira le 21 mai 2024 sur Xbox Series X|S, PC et sera inclus dans les nouveautés Xbox Game Pass de mai 2024. Si vous êtes collectionneurs, vous pouvez faire une croix sur la version physique par contre. Il n'y a aucun plan pour une édition boîte d'ici la fin du mois.

Crédits : Ninja Theory.