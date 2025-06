Microsoft a fait sauter quasiment toutes les barrières autour des exclusivités Xbox sur PS5. L'annonce de Gears of War Reloaded sur la console en est la preuve, et maintenant, certains attendent l'arrivée du Master Chief et de la licence Halo. En avril dernier, c'est l'excellent Forza Horizon 5 qui a fini sa course sur les consoles de PlayStation. Une autre énorme exclu Xbox arrive très bientôt avec une belle surprise.

Une énorme Xbox de plus arrive prochainement sur PS5 et PlayStation 5 Pro : Hellblade 2 Enhanced. Pour cette ressortie, deux éditions seront proposés aux joueuses et aux joueurs. La Standard à 49,99€ et la Deluxe à 69,99€ qui comprend le jeu de base, la bande-son originale, ainsi qu'une belle surprise inattendue. Un patch gratuit pour une version optimisé PlayStation 5 d'Hellblade Senua's Sacrifice. En termes d'améliorations, Ninja Theory a annoncé un mode à 60fps, ainsi qu'un mode Photo avec des réglages supplémentaires et un nouvel onglet « Mouvement ». De plus, Hellblade 2 Enhanced comportera plus de 4 heures de commentaires exclusifs des développeurs.

Mais Hellblade 2 Enhanced sur PS5 va également inclure un mode « Corruption ». « La Corruption de Hellblade: Senua’s Sacrifice fait son retour dans ce mode de jeu optionnel, offrant un défi supplémentaire à Senua dans sa quête à travers l’Islande. La Corruption progresse à chaque échec, et si elle atteint la tête de Senua, sa quête prend fin et toute votre progression est perdue ». On ne peut pas spoiler son effet dans le premier épisode, mais ce changement est pour le moins étonnant (celles et ceux qui savent, savent).

Cette version de Senua's Saga Hellblade 2 sera offerte en tant que mise à jour gratuite sur Xbox Series X|S et PC (avec un préréglage graphique « Très élevé »). Et les abonnés Xbox Game Pass vont pouvoir également en bénéficier. Peu importe la plateforme, que ce soit sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Hellblade 2 sera disponible le 12 août 2025. Le lancement est donc imminent ! Pour les joueuses et joueurs nomades qui possèdent un Steam Deck, le jeu sera aussi pleinement compatible à compter de cette date. Quant à la Nintendo Switch 2, elle n'est pour l'instant pas concernée par ce portage amélioré.

Source : XboxWire.