Dans cette industrie impitoyable, il y a parfois des jeux avec lesquels le calendrier des sorties n’est pas toujours très clément. Et Hell is Us en fait incontestablement partie. Sorti le 4 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, l’excellent titre de Rogue Factor a malheureusement souffert de l’arrivée du très attendu Hollow Knight Silksong le même jour, qui lui a empêché de s’épanouir comme il l’aurait mérité. Un an plus tard, le jeu s’offre toutefois une seconde chance avec son arrivée sur Nintendo Switch 2, qui s’accompagne de quelques nouveautés pour tous.

Le sous-côté Hell is Us est disponible sur Nintendo Switch 2

Disponible depuis hier sur le Nintendo eShop, Hell is Us va donc pouvoir permettre à des millions de joueurs potentiels supplémentaires de découvrir les aventures de Rémi, un héros hanté par les secrets de son passé sur lesquels il espère bien faire la lumière. Mais derrière cette trame narrative somme toute plutôt classique se cache surtout un monde d’une richesse extraordinaire, où le world-building regorge de secrets et de choses à découvrir dans tous les recoins. Sur ce point, Hell is Us n’a clairement rien à envier à un CONTROL Resonant par exemple.

La véritable force du jeu de Rogue Factor, toutefois, repose surtout sur la façon dont se déroule votre expérience. Aux antipodes les plus radicales d’un Marvel’s Wolverine par exemple, ce titre redéfinit le véritable sens du mot « aventure » en vous plongeant dans un univers où vous ne pourrez compter sur rien d’autre que vous-mêmes pour progresser. En l’absence de mini-map magique, de marqueurs d’objectifs ou encore de toute forme de backseat, Hell is Us vous impose de vous reposer sur votre sens de l’observation et de la déduction. Et ça fait énormément de bien.

Car au-delà même de rendre la résolution des nombreuses énigmes du jeu bien plus gratifiante, cela rend surtout l’exploration beaucoup plus intéressante à tous les niveaux. Une exploration qui, bien sûr, est aussi marquée par de nombreuses rencontres avec des monstres, les Hollow Walkers, dont il faudra se défaire avec toute une panoplie d’armes et de pouvoirs. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire : non, Hell is Us n’a rien d’un souls-like. C’est un jeu d’action-aventure tout ce qu’il y a de plus classique, et c’est précisément pour cela qu’on l’aime.

Qu’apporte la mise à jour 1.8 du jeu ?

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 n’est pas l'unique chose à retenir dans le cas présent. Car en plus de porter son titre sur une nouvelle plateforme, le studio québécois en a également profité pour déployer la mise à jour 1.8 sur PS5, Xbox Series et PC, qui introduit les éléments suivants :

Nouveau contenu

10 nouveaux Hollow Walkers à rencontrer dans votre exploration de Hadea.

Corrections de bugs

Un problème de corruption de mémoire touchant le système de sauvegarde a été corrigé.

Correction de plusieurs problèmes de collision qui pouvaient bloquer les joueurs sur différentes cartes.

Correction de divers autres bogues.

Une excellente nouvelle pour les joueurs d’Hell is Us, donc, qui s’accordaient généralement à souligner la faiblesse du bestiaire du jeu. Et en attendant l’arrivée du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ou encore du collector de Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.

Source : Rogue Factor