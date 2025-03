A chacune de ses apparitions, Hell is Us continue d’intriguer les joueuses et les joueurs. Comme promis, le jeu prometteur a donné de ses nouvelles lors du Nacon Connect.

C’était l’une des bonnes surprises des derniers State of Play. Hell is Us a su tirer son épingle du jeu avec son univers intriguant, souvent comparé à Death Stranding. Le jeu plongera ainsi les joueurs au cœur des horreurs causées par l’Homme, alors que le monde est divisé par une guerre civile. Pour retrouver ses origines, le protagoniste partira à la recherche de mystérieuses stèles parsemées dans tout le pays. La tâche sera loin d’être facile, puisque le chemin sera pavé d'hommes terrifiants et de créatures surnaturelles prêtes à en découdre.

Du nouveau gameplay pour Hell is Us

Mais ça, on le savait déjà, Nacon a déjà bien présenté l’histoire et certaines de ces composantes. Pour son dernier événement en direct, l’éditeur français a préféré se focaliser sur les mécaniques d’investigation. Jonathan Jacques-Belletête, directeur créatif, nous explique ainsi que cet aspect du jeu s’axe autour de la philosophie de ‘player-plattering’, un terme un peu pompeux qui signifie vous rendre maître de votre aventure.

Dans la pratique, il sera ainsi important de suivre vos intuitions, de faire preuve de raisonnement et d’aiguiser votre sens de l’observation afin de progresser dans Hell is Us et d’en percer les mystères. Nacon entend également mettre l’accent sur un level design que l’on nous promet soigné, mais aussi sur les interactions avec les PNJ plus pacifistes avec lesquels nous serons amenés à discuter. Armes, environnements, exploration sans marqueurs, énigmes, ennemis, gameplay, cette dernière longue vidéo devrait encore faire de l’œil à celles et ceux intrigués.

Pour rappel, Hell is Us sera disponible le 4 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Nacon