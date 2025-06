En attendant sa sortie début septembre, l'intrigant Hell is Us montre encore du gameplay qui donne très envie de se plonger dans son univers particulièrement atypique.

Présenté pour la première fois lors du State of Play de septembre 2024, Hell is Us a suscité la curiosité grâce à son univers original et son ambiance oppressante. Le titre de Rogue Factor édité par Nacon arrivera d'ailleurs un an presque jour pour jour après sa première apparition, plus précisément le 4 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. En attendant, le Future Games Show dans le cadre du Summer Game Fest 2025 nous a permis d'en voir un peu plus sur ce jeu d'action-aventure aux nombreuses inspirations prestigieuses.

Du gameplay entre souls-like et Zelda pour Hell is Us

La rentrée 2025 en septembre s'annonce d'ores et déjà très chargée, avec de très gros titres comme Borderlands 4 ou encore Silent Hill f. Hell is Us, attendu en début de mois, pourrait cependant parvenir à tirer son épingle du jeu grâce à sa proposition plutôt originale. Rogue Factor a d'ailleurs profité du Future Games Show pour nous en dire davantage sur ce jeu d'action-aventure tirant pêle-mêle des inspirations du côté du genre souls-like et Zelda pour le gameplay, et des airs de Death Stranding pour son ambiance et univers.

Dans cette courte séquence de gameplay, les développeurs de Hell is Us nous présentent notamment comment fonctionne l'exploration dans le jeu, sans mini-map ni marqueur d'objectif pour nous aiguiller, en clamant que les jeux Zelda originaux ont été une énorme source d'inspiration en ce sens. Dès son intro, le titre nous explique en effet qu'il ne nous prendra pas par la main, et qu'il faudra se débrouiller pour découvrir les nombreux mystères qui nous attendent.

Parmi ces mystères, Hell is Us nous mettra face à de terrifiants monstres et des situations pour le moins glauques. Sur le plan des combats, le titre s'inspire plutôt du côté des souls-like, avec des attaques et esquives/parades minutées, et une gestion exigeante de l'endurance pour ne pas périr face à des adversaires proprement mortels. Le bestiaire s'annonce par ailleurs dense, si l'on en croit encore les développeurs. Nous pourrons mieux nous en rendre compte lorsqu'Hell is Us sortira le 4 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

