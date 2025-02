Le State of Play a confirmé le leak de la date de sortie d'Hell is Us, un souls-like à la croisée des genres qui s'inspire de grandes œuvres, avec un nouveau trailer.

C'est décidément la journée des souls-like avec, depuis cet après-midi, notre preview d'Elden Ring Nightreign. Un nouveau titre qui va casser les codes de l'oeuvre originale en y injectant du rogue-lite, du battle royale et même du jeu d'extraction. Un cocktail surprenant qui pourrait bien prendre selon notre Geralt de Reeves. De son côté, l'éditeur Nacon va aussi essayer de se faire une place au milieu des productions FromSoftware, et des softs indépendants du même genre, avec Hell is Us.

Hell is Us, qui a été dévoilé lors du State of Play de septembre 2024, est réapparu durant la nouvelle présentation de jeux PS5 de ce mercredi 12 février 2025 et c'était attendu à cause d'un leak. Si vous ne savez pas ce qui se cache derrière ce projet inédit, une piqûre de rappel s'impose. Il s'agit d'un souls-like développé par Rogue Factor (Necromunda, Mordheim), et édité par la société française Nacon. Un jeu qui mélange différentes époques au niveau des outils offerts aux joueuses et joueurs, mais aussi diverses inspirations.

Lorsque notre divin chauve à nous, Guillaume, a pu l'approcher à la Gamescom 2014, il y a vu du Alan Wake, Death Stranding, Stranger Things et les Souls donc. Hell is Us vous fait incarner un soldat plongé dans l'horreur de la guerre civile, qui aura pour objectif de retrouver ses proches en s'extirpant de l'enfer des combat. Vous retrouverez tout ce qui fait un souls-like en termes de gameplay, avec une touche high tech grâce au drone qui permet de se déplacer ou de distraire les ennemis, et une exploration assez libre. En effet, les développeurs veulent vous pousser à enquêter et trouver votre chemin par vous-mêmes.

Malgré son affiliation avec les souls-like, Hell is Us devrait être plus accessible avec des checkpoints plus nombreux, et avec une expérience qui sera conservée entre chaque mort, sans avoir à récupérer vos points. Cette production prometteuse sur le papier a désormais une date de sortie grâce au State of Play. Ce sera disponible le 4 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Si vous achetez plutôt l'édition Deluxe que la Standard, vous aurez un accès anticipé dès le 1er septembre 2025.