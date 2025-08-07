On peut le dire, la rentrée nous réserve un programme relativement chargé. De Metal Gear Solid Delta: Snake Eater à Silent Hill f, en passant par Borderlands 4, Cronos: The New Dawn, Dying Light The Beast ou encore les DLC d’Indiana Jones et le Cercle Ancien et Assassin’s Creed Shadows, on n’aura assurément pas de quoi s’ennuyer. Et c’est sans compter les plus petites sorties, telles que Shinobi: Art of Vengeance ou encore Hell is Us, qui méritent tout autant notre attention. D’ailleurs, nous avons une excellente nouvelle à propos de ce dernier.

Hell is Us annonce une démo sur consoles et PC

En effet, après avoir offert une démo exclusive aux joueurs PC en juin dernier, le titre développé par Rogue Factor va prochainement avoir droit à une nouvelle démo qui, cette fois-ci, sera disponible pour l’ensemble des joueurs. Ainsi, à compter du 12 août prochain, tous ceux qui le souhaitent pourront enfin avoir un petit avant-goût de l’univers d’Hell is Us, que ce soit sur PS5, Xbox Series ou PC. Pour ce qui est de la nature et de la durée de celle-ci, en revanche, le studio montréalais n’en a pour l’instant pas révélé davantage.

Tout ce que l’on sait, c’est que les joueurs PC auront l’avantage de la découvrir en 4K et 60 FPS, contrairement aux joueurs consoles qui devront visiblement choisir entre les deux. C’est en tout cas ce qu’ont sous-entendu les développeurs d’Hell is Us dans un post publié il y a maintenant plusieurs jours, où ils ont confirmé avec humour que la démo sera bel et bien présente sur PC. Quoi qu’il en soit, cela reste une belle opportunité de découvrir gratuitement ce futur titre qui, comme nous vous l’indiquions dans notre preview, pourrait bien être l’une des plus grosses surprises de 2025.

Et pour cause, outre son ambiance et sa narration encore bien mystérieuse, l’un des meilleurs arguments d’Hell is Us s’annonce comme étant sa capacité à immerger le joueur dans une aventure profondément organique. Ici, pas de carte bourrée d’icones et de marqueurs visuels vous indiquant où aller : il vous faudra compter sur votre mémoire et votre sens de l’observation pour progresser dans votre quête. De quoi rendre l’exploration du monde d’Hell is Us d’autant plus intéressante donc, en sachant que les développeurs nous promettent que celui-ci regorgera de secrets.