HBO Max met le paquet cette semaine et bourre son catalogue de film tout en accueillant l'une des séries les plus attendues de l'année par les fans de DC Comics.

Toutes les semaines, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés. HBO Max, Disney+, Netflix ou encore Apple TV+ ajoutent des films et séries à leur catalogue en quantité variable. Dans les prochains jours sur HBO Max, c’est toute une pluie de films dont une saga culte qui débarque ainsi qu’une série très attendue qui va avoir son importance dans le nouveau DCU

Tous les films HBO Max de la semaine du 18 au 24 aout 2025

Côté films, HBO Max fait le plein de Will Smith avec l’une de ses sagas les plus cultes : Men in Black. Les trois premiers films de la franchise débarquent sur la plateforme avec Hitch Expert en Seduction, comédie romantique toujours avec le même acteur star. Mais ce ne sont pas les seuls films de la semaine puisque le très bon Repo Men sera aussi de la partie. Un film de science-fiction dystopique dans lequel un « préleveur d’assurance vie » se retrouve lui-même pris au piège de son propre job, avec un direct pour la morgue à la clé.

Futur désastreux toujours avec la 5e Vague, film de science-fiction encore une fois qui nous amène à l’ultime étape d’une invasion massive. Un film qui devait donner naissance à plusieurs suites, mais malheureusement rien de tout ça n’aura eu lieu. Et si la SF ce n’est pas votre truc, pas de panique, HBO Max a d’autres surprises.

20/08 Hitch: Expert en séduction Men in Black Men in Black 2 Men in Black: International

22/08 Repo Men La 5ème Vague Big Hit Largo Winch

23/08 Snowden Hollow Man, l’Homme sans ombre Narco

24/08 The Tourist (2010) Mange, prie, aime



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 aout 2025

Enfin, c’est uen série très attendu qui débarque enfin sur HBO Max : la saison 2 de Peacemaker. L’antihéros violent, naïf et complètement cinglé de DC est de retour pour une seconde saison qui devrait faire le lien avec le nouvel univers cinématographique lancé avec Superman. John Cena renfile le costume et le casque ridicule pour de nouveaux épisodes qui s’annonce une fois encore déjanté, violents et bourrés d’humour. Une recette qui a bien fonctionné avec le dernier Suicide Squad et la première saison de Peacemaker justement.