HBO Max frappe fort pour la dernière semaine d’août avec des films totalement cultes et de très belles séries. De quoi se régaler pour terminer l’été en beauté.

Au-delà de Netflix ou encore Prime Video, on oublie parfois que HBO Max est aussi une belle plateforme qui propose pas mal de nouveautés. Et justement, cette semaine, c’est un peu la foire aux nouveaux films et aux nouvelles séries, avec quelques petites pépites. Voici ce qu’il en est.

Les films de la semaine du 25 au 31 aout 2025 sur HBO Max

La fin du mois d’août commence fort sur HBO Max. Dès le 27 août, on retrouve Presque célèbre, le film culte de Cameron Crowe qui plonge dans l’univers du journalisme musical des années 70. Le même jour, le cinéma français est à l’honneur avec Cézanne et moi, une fresque sur l’amitié passionnée entre Émile Zola et Paul Cézanne. Le 28 août, changement total d’ambiance avec l’arrivée de Once Upon a Time in Hollywood. Signé Quentin Tarantino, ce long-métrage met en scène Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans un Los Angeles de la fin des années 60, entre fiction et réalité.

La semaine se poursuit avec un programme chargé sur HBO Max. Le 29 août, les amateurs d’action auront droit à 2 Guns avec Denzel Washington et Mark Wahlberg, mais aussi à deux versions de Total Recall : l’original et son remake Mémoires programmées. Le 30 août, place au sport et au polar avec 5ème Set, qui explore les doutes d’un tennisman en fin de carrière, et Snatch, le classique de Guy Ritchie plein de rythme et d’humour noir. Enfin, le 31 août, HBO Max boucle le mois avec After Earth, l’aventure futuriste portée par Will Smith et son fils Jaden, ainsi que The Bling Ring de Sofia Coppola, inspiré d’une histoire vraie où des adolescents hollywoodiens dérobent les maisons de célébrités. Bref, du lourd sur HBO Max.

27/08 Presque célèbre Cézanne et moi

28/08 Once Upon a Time in Hollywood

29/08 2 Guns Total Recall Total Recall : Mémoires programmées

30/08 5ème Set Snatch

31/08 After Earth The Bling Ring



Les séries du 25 au 31 aout 2025

HBO Max continue d’étoffer son catalogue en cette fin d’août avec de nouvelles séries. Dès le 29 août, place à Horses & Hangmen – Saison 1, une série documentaire qui plonge dans l’univers du crime. Entre enquêtes, témoignages et ambiance sombre, cette production promet de séduire les amateurs de true crime en quête d’un nouveau récit haletant.

Le lendemain, le 30 août, changement de registre avec 37 Secondes, Saison 1, une série dramatique qui mise sur l’émotion et la profondeur de ses personnages. Cette nouveauté vient enrichir le catalogue de HBO Max en offrant une expérience plus intimiste et tournée vers le récit humain, parfaite pour les spectateurs en quête d’histoires fortes et touchantes.

29/08 Horses & Hangmen – Saison 1 – Série documentaire/crime

30/08 37 Secondes – Saison 1 – Série dramatique



Source : HBO