HBO Max vit une semaine particulièrement riche du 17 au 23 novembre, avec un programme qui alterne documentaires inspirants, comédies cultes, thrillers inoubliables et séries marquantes. La plateforme mise autant sur de grands classiques que sur des nouveautés attendues, offrant un beau mélange de cinéma, d’émotions fortes et d’histoires vraies. Une période idéale pour découvrir, réviser ou se replonger dans des œuvres qui ont marqué leur genre.

Les films de la semaine sur HBO Max entre le 17 et le 23 novembre 2025

HBO Max propose une semaine particulièrement dense avec un mélange de documentaires, de comédies cultes et de classiques du thriller. Tout commence le 18 novembre avec Time to Dance, un documentaire où les danseuses de Martyna Wojciechowska prouvent que l’âge n’empêche ni la passion ni la performance. La plateforme enchaîne ensuite, le 19 novembre, avec Dumb & Dumber et sa suite, deux comédies devenues cultes grâce à l’énergie déjantée de Jim Carrey et Jeff Daniels. Le même jour, Thought and Prayers vient offrir un contrepoint beaucoup plus sérieux avec une plongée dans la relation complexe de la société américaine aux armes à feu.

La semaine continue avec des tons très variés. Le 20 novembre, La Dernière Chevauchée revisite un grand western classique à travers une nouvelle version produite pour HBO Max. Le lendemain, place à la tension avec La Rançon, le thriller efficace de Ron Howard porté par Mel Gibson. Le 22 novembre, De nos Frères blessés rappelle la violence et les dilemmes moraux de la Guerre d’Algérie dans un drame poignant. Enfin, le 23 novembre marque l’arrivée de deux incontournables : Seven, chef-d’œuvre du thriller psychologique avec Brad Pitt et Morgan Freeman, et Vous avez un message, une comédie romantique intemporelle réunissant Tom Hanks et Meg Ryan.

18 NOVEMBRE : Time to Dance

19 NOVEMBRE Dumb & Dumberer et sa suite, Dumb & Dumberer Thought and Prayers

20 NOVEMBRE : La Dernière Chevauchée

21 NOVEMBRE : La Rançon

22 NOVEMBRE : De nos Frères blessés

23 NOVEMBRE : Seven Vous avez un message



Les séries de la semaine du 17 au 23 novembre

HBO Max ouvre la semaine avec la série événement Ça : Bienvenue à Derry, dont l’épisode 4 de la saison 1 arrive ce jour (le 17 novembre). La plateforme continue de développer l’univers terrifiant inspiré des films cultes et du roman de Stephen King, en explorant les origines du mal qui hante la petite ville. Cette nouvelle plongée dans Derry mêle horreur psychologique, mystère et révélations inquiétantes autour de Pennywise, avec une ambiance toujours plus lourde à mesure que les secrets enfouis refont surface.

Le 19 novembre, HBO Max change totalement de registre avec Laëtitia, une mini-série inspirée du meurtre de Laëtitia Perrais en 2011. Le récit adopte une approche sobre et humaine, en retraçant non seulement l’enquête et les faits, mais aussi l’impact profond de cette affaire sur la société française. La plateforme propose ici une œuvre poignante, centrée sur la dignité des victimes et la complexité du système judiciaire.

17 NOVEMBRE : Ça : Bienvenue à Derry | saison 1, épisode 4

19 NOVEMBRE : Laëtitia



Source : HBO Max