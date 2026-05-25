HBO Max aussi fait le plein de nouveautés pour finir le mois de mai en beauté. Comme Netflix, il y aura plusieurs films et séries à se mettre sous la dent dans les prochains jours. Des films qui ont déjà fait leurs preuves, dont un vrai classique, mais aussi une nouvelle série inédite qui signe le grand retour d'une actrice phare de Game of Thrones.

Tous les films HBO Max de la semaine du 25 au 31 mai 2026

HBO Max nous offre une belle brochette de films cette semaine, avec La Nuit nous Appartient, thriller culte avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg et Eva Mendes notamment. On plonge en plein New York des années 80 dans le trafic de drogue et les affaires de la mafia. Un film hissé au rang de classique, une vraie claque. On notera également l'arrivée de Maxxxine sur HBO Max, dernier volet de la trilogie horrifique X de Ti West avec Mia Goth. On suit Maxine Minx, star de films pour adultes, qui tente de finaliser ses rêves alors qu'un tueur s'emmêle et risque de révéler des secrets qui étaient bien mieux enfouis. Un film d'horreur efficace dans la droite lignée des précédents.

Enfin, vous pourrez également retrouver Diane Kruger sur HBO Max dans un superbe drame, Joika, qui conte l'histoire vraie de Joy Womack (qui interprète son propre rôle à l'écran), la première jeune danseuse américaine à avoir jamais été acceptée dans la troupe de ballet ultra-élitiste russe. Un rêve qui va se transformer en désillusion

25 mai L'Odyssée (2016)

28 mai La Nuit nous appartient

29 mai Joika Maxxxine



Bande-annonce en anglais

Toutes les séries de la semaine du 25 au 31 mai 2026

HBO Max aura également quelques cordes à son arc du côté des séries, surtout avec Ponies, sa nouvelle série évènement. L'occasion pour les fans de Game of Thrones de retrouver Emilia Clarke aux côtés de Haley Lu Richardson. Elles interprètent deux femmes sous couverture à l'ambassade américaine à la fin des années 70, dont les maris, des espions russes, ont été assassinés. Elles vont alors prendre les choses en main pour rétablir la vérité et déjouer un vaste complot. Avant d'arriver sur HBO Max, Ponies a déjà fait un premier tour de piste sur Peacock notamment, et a eu des retours plutôt positifs, même de la part des spectateurs qui saluent le jeu des acteurs et la fraîcheur de l'ensemble.