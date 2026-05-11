Cette nouvelle semaine commence fort en matière de SVOD. HBO Max tient la concurrence face à Netflix, Prime Video, Disney+ avec une sélection brillante. Le service de Warner et Paramount fait le plein de films et de séries, misant pour l'occasion sur des valeurs sûres. Retrouvez des nouveautés reconnues, cultes ou événements, qui valent le coup d'œil.

Tous les nouveaux films de HBO Max cette semaine

HBO Max ajoute pas moins de 7 films cette semaine, et pas des moindres. Parmi les nouveautés, on relèvera le cultissime Coup de foudre à Notting Hill, qui réunit Julia Roberts et Hugh Grant pour une comédie romantique très british. Autre long-métrage notable, Grave rejoint le catalogue à l'occasion des 10 ans de sa sortie. Véritable révélation de la réalisatrice Julia Ducourneau, il plonge sans compromis dans le bizutage des étudiants en école vétérinaire. Âmes sensibles, s'abstenir. Plus récent, retrouvez aussi Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, soit le film d'animation sortie à Noël 2024, qui revient sur une guerre de succession sous tensions dans l'univers de Tolkien. Ne manquez pas non plus tous les autres films de la semaine :

12 MAI : Derrière les barreaux : Sous les projecteurs — documentaire sur la vie en prison.

14 MAI : Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim — film d'animation de 2024. Stillwater — The A List : 15 Stories from Asian and Pacific Diasporas — film documentaire dans lequel plusieurs personnalités asiatiques reviennent sur leur identité aux États-Unis.

15 MAI : Grave — drame horrifique sur une étudiante en vétérinaire. Jarhead : La Fin de l'innocence — biopic sur le quotidien des soldats pendant la guerre du Golfe.

16 MAI : Coup de foudre à Notting Hill — comédie romantique culte entre Julia Roberts et Hugh Grant.



La liste des séries à découvrir du 11 au 17 mai 2026

HBO Max n'y va pas non plus de main morte en termes de série. Dès aujourd'hui, vous pouvez déjà retrouver le nouvel épisode d'Euphoria. Mais la fiction à succès de Sam Levinson n'est pas la seule nouveauté du jour. La plateforme accueille également la nouvelle série événement de Cartoon Network, Regular Show Les Cassettes oubliées. Spin-of tiré du dessin animé de J. G. Quintel maintes fois nommé aux Emmy Awards, elle promet une nouvelle tranche de rigolade décomplexé. Mais ce sont loin d'être les seules nouveautés à découvrir cette semaine, voici le programme complet :

11 MAI : Euphoria | saison 3, épisode 5 — Rue et ses anciens camarades doivent faire face à leurs choix. Regular Show : Les Cassettes oubliées — comédie d'animation pour adulte sur des employés municipaux dont le quotidien vire invariablement au chaos.

13 MAI : Désenchantées — polar français co-produit par France Télévisions.

14 MAI : À la rencontre de l'Amérique, avec Jason Momoa | saison 2 — le road trip reprend avec l'acteur star.

15 MAI : Gang War : Bandidos — docu-série sur un groupe de bikers au Danemark.

16 MAI : Josh Gates et les Trésors perdus | saison 15 — émission de divertissement qui perce les secrets des plus grands mystères du monde.

