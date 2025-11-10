HBO Max prévoit du très lourd cette semaine, avec au programme la suite d’une série très attendue par les fans, mais aussi plusieurs excellents films. On vous dit tout.

HBO Max poursuit son programme du mois de novembre 2025 avec de belles sorties, aussi bien du côté des films que des séries. Et si l’on ajoute à cela les sorties Disney+ ou encore Prime Video, il y a de quoi rester bien au chaud chez soi pendant de nombreuses heures.

Les films de la semaine du 10 au 16 novembre sur HBO Max

HBO Max accueille plusieurs films marquants en ce mois de novembre, à commencer par Pleasantville, disponible dès le 11. Cette comédie dramatique culte transporte un frère et une sœur dans leur série télévisée préférée, un univers en noir et blanc où chaque émotion bouleverse l’ordre établi. Le même jour, les amateurs d’action retrouveront Venom et Venom: Let There Be Carnage, deux blockbusters portés par Tom Hardy dans le rôle du journaliste Eddie Brock, fusionné à une créature extraterrestre aussi violente que sarcastique.

Le 12 novembre, place à Les Guetteurs (The Watchers), le premier long-métrage d’Ishana Night Shyamalan, fille du célèbre M. Night Shyamalan. Ce thriller fantastique promet une atmosphère oppressante et mystérieuse. Enfin, le 16 novembre, Showgirls de Paul Verhoeven viendra clore la sélection avec son portrait sulfureux du rêve américain, où une jeune femme découvre la face sombre de Los Angeles et du monde du spectacle.

11 NOVEMBRE : Pleasantville Venom 1 et 2

12 NOVEMBRE : Les Guetteurs

16 NOVEMBRE : Showgirls



Les séries de la semaine du 10 au 16 novembre 2025

HBO Max continue d’enrichir son catalogue de séries avec plusieurs nouveautés marquantes. Le 10 novembre (ce jour), les amateurs d’horreur découvriront le troisième épisode de Ça : Bienvenue à Derry, préquel glaçant centré sur les origines du terrifiant Pennywise. Le même jour, la plateforme propose aussi Lana Longuebarbe, une série d’animation jeunesse pleine d’aventure et de magie, idéale pour les amateurs de fantasy.

La semaine suivante sera plus éclectique. Le 14 novembre, HBO Max lancera Merteuil, une création originale qui revisite librement Les Liaisons dangereuses dans une version moderne et audacieuse. Le lendemain, les fans de mystère auront droit à deux téléfilms inédits, La Reine du crime présente : Invitation à un meurtre et Meurtre à l’ambassade, où l’autrice Agatha Christie elle-même se retrouve confrontée à de véritables enquêtes criminelles. Enfin, le 16 novembre, la téléréalité 90 jours pour se marier : À l’étranger fera son retour avec une cinquième saison pleine de rebondissements.

Source : HBO