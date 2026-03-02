HBO Max fait le plein de nouveauté avec pas mal de films, notamment des blockbusters et de gros succès, mais surtout plein de nouvelles séries dont une française à surveiller.

Alors que le groupe Warner a officiellement accepté l'offre astronomique de Paramount, sa plateforme SVOD HBO Max fait le plein de nouveautés en mars 2026. Après avoir enchaîné les sorties événements de son spin-off de Game of Thrones A Knight of the Seven Kingdoms, mais aussi Heated Rivalry, qui a cartonné outre-Atlantique notamment, le mois qui arrive sera chargé, mais un peu plus calme. On aura tout de même le droit à de très gros films, des succès, mais aussi de nombreuses séries dont beaucoup de nouveautés.

Tous les films HBO Max de mars 2026

Les amateurs de cinéma vont en avoir pour leur argent ce mois-ci sur HBO Max avec beaucoup de blockbusters et de succès au cinéma. On aura par exemple le droit à l'excellent La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone, une histoire d'amour tout en musique qui a fait beaucoup parler à sa sortie. Autre comédie musicale qui a beaucoup fait parler, mais pas pour les mêmes raisons, Joker Folie à Deux débarque le 4 mars lui aussi. Folie toujours, mais ursine cette fois avec le déjanté Crazy Bear, une comédie horrifique signée Elisabeth Banks, mais c'est aussi l'un des derniers films avec Ray Liotta. Enfin, la légendaire saga Twilight arrivera en intégralité sur HBO Max en toute fin de mois.

1 mars Crazy Bear

2 mars Regular Show : Le Film

3 mars The Cycle: Becoming a Pro Rider

4 mars Joker : Folie à deux

6 mars Burn Out

12 mars Daybreakers First Man : Le premier homme sur la Lune

13 mars Monkey Man

14 mars Bouquet Final

15 mars La La Land

20 mars JCVD

28 mars Color Theories by Julio Torres (Stand-up Special)

29 mars Shazam! La rage des dieux Saga Twilight (5 films)



Toutes les séries de mars 2026

Côté séries, c'est le festival des nouveautés avec des programmes attendus comme This Town avec Jordan Bolger, Michelle Dockery, Nicholas Pinnock, série dans laquelle on suivra quatre jeunes qui découvrent de nouveaux genres de musique ska à la fin des années 70-80. Ou encore Privileges, série française qui pourrait bien briller sur HBO Max. Elle nous raconte le chemin d'Adèle, une jeune détenue qui trouve un travail de bagagiste dans l'un des complexes parisiens les plus réputés, le Citadel, sous la surveillance d'Edouard Galzain, le directeur tout-puissant du palace.

2 mars DTF St. Louis — Saison 1 Qui a payé le tueur ? — Saison 1 - Série docu Alaska : La ruée vers l'or — Saison 16

6 mars Women's Hell — Saison 1

9 mars Rooster — Saison 1 Goat Girl — Saison 1

13 mars Mira: Life After Divorce — Saison 1

18 mars Wheeler Dealers : Occasions à saisir, tournée mondiale — Saison 2 (Divertissement)

19 mars Colosio : Assassinat politique — Saison 1 (Série documentaire) This Town — Saison 1

22 mars Retour à l'instinct primaire — Saison 18 (Divertissement)

23 mars Mon Comeback — Saison 3

27 mars Privileges — Saison 1



