HBO Max fait le plein de nouveautés cette semaine avec une saga culte du cinéma d'action. Mais aussi des séries documentaires, ainsi qu'une nouvelle série qui marque une grande première pour la plateforme.

Comme Disney+ ou encore Netflix, HBO Max a quelques nouveautés sous le coude pour garnir son catalogue en cette seconde semaine de septembre 2026. On retrouve l'intégralité de la saga Transporteur, mais aussi un peu d'horreur et quelques séries, principalement des documentaires épisodiques.

Tous les films HBO Max de la semaine du 7 au 13 septembre 2026

HBO Max ajoute des films plutôt diversifiés à son catalogue cette semaine, mais c'est surtout la saga des Transporteurs qui marquera les prochains jours. Les 4 films de la franchise débarquent d'un bloc le 10 septembre prochain. On retrouve ainsi la première trilogie portée par Jason Statham, dont le premier film est considéré comme un classique de l'action des années 2000. Mais aussi Le Transporteur : Héritage avec Ed Skrein, censé être un reboot, mais finalement mis de côté. Autre blockbuster, mais dans un autre registre, La Nonne 2 arrivera pour vous glacer le sang sur HBO Max. Ce second épisode spin-off de la série Conjuring a reçu un accueil plus favorable que le premier opus. Une nouvelle histoire flippante avec la fameuse nonne démoniaque qui se déroule cette fois dans le sud de la France.

10 SEPTEMBRE : Risky Business Le Transporteur - la trilogie complète avec Jason Statham Le Transporteur : Héritage

11 SEPTEMBRE : Le Bonhomme de neige

12 SEPTEMBRE : Mes meilleures amies

13 SEPTEMBRE : Hotel Rwanda Massacre au campus - film documentaire La Nonne 2



Toutes les séries de la semaine du 7 au 13 septembre 2026

Du côté des séries, ce sera bien plus calme sur HBO Max puisqu'il n'y aura que Collision, une nouvelle telenovela qui nous fera suivre les frasques d'une famille espagnole. C'est la première série du genre à voir le jour sur HBO Max. Pour le reste, ce sont surtout des documentaires épisodiques. L'un revient sur l'affaire O. J. Simpson, une autre sur une terrible affaire de meurtre et le dernier nous racontera plus en détail tout ce qui s'est passé autour du docteur Raoult, figure de la médecine qui a fait beaucoup parler de lui lors de la pandémie de Covid-19.