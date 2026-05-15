HBO Max va mettre le paquet pour sa nouvelle série évènement, nouveau spin-off d'une licence absolument culte qui a marqué les années 2010. Alors que la série principale est terminée depuis de nombreuses années, HBO Max semble vouloir faire perdurer son univers d'une manière quelque peu inattendue.

HBO Max fait revenir l'univers de The Big Bang Theory à sa manière, ça à l'air d'être fou

Leonard, Howard, Rajesh, Sheldon, Penny… The Big Bang Theory vous manque ? Ça tombe bien, ou presque, puisque l'univers de la série s'étend, même si les acteurs principaux n'y sont pas et que l'on vire cette fois en pleine science-fiction. HBO Max mise très gros sur sa nouvelle série centrée sur l'un des personnages secondaires de The Big Bang Theory : Stuart. Avec Stuart Fails to Save the Universe, on embarque dans une épopée à travers le multivers, digne d'un Rick & Morty.

Ce bon vieux Stuart se retrouve au beau milieu d'un bazar multidimensionnel après avoir cassé une machine créée par Sheldon et Leonard. Mais il ne sera pas seul dans sa mésaventure puisque plusieurs de ses camarades, eux aussi issus de The Big Bang Theory, seront présents dans cette nouvelle série HBO Max. Aux côtés de Kevin Sussman (Stuart), on retrouve Brian Posehn qui reprend son rôle de Bert, le géologue qui travaille avec le groupe de Leonard dans la série principale, mais aussi Lauren Lapkus, qui revient dans la peau de Denise, l'ex-copine de Stuart. Enfin, John Ross Bowie ferme la marche en tant que Barry Kripke, scientifique énervant de The Big Bang Theory et ami de Stuart.

Cette nouvelle série HBO Max est une fois de plus chapeautée par Chuck Lorre, créateur de nombreux succès dont The Big Bang Theory. Stuart Fails to Save the Universe débarquera dès le 24 juillet 2026 sur la plateforme. Pour le moment, seule une saison semble prévue, le reste dépendra certainement de son succès. La bande-annonce donne le ton avec un humour assumé et des situations toutes plus loufoques les unes que les autres. Visiblement, on traversera plusieurs dimensions et nos héros se retrouveront dans des univers variés, notamment un post-apocalyptique où un personnage déjà énervant dans The Big Bang Theory est devenu général d'une armée. Difficile de voir où tout cela va nous mener, mais ça arrive prochainement sur HBO Max.

Source : HBO Max