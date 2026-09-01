Après Lantern, la plateforme HBO Max continue de garnir son catalogue de nouveautés et mise cette fois sur une série absolument culte qui a non seulement marqué sa génération, mais également inspiré tout un genre. La série Gilmore Girls arrive en intégralité sur HBO Max dès ce 1er septembre 2026 avec plus de 150 épisodes ayant marqué les années 2000.

La série Gilmore Girls arrive en intégralité sur HBO Max

Portée par Lauren Graham et Alexis Bledel, qui incarnent un duo mère-fille des plus touchant. Gilmore Girls nous plonge aux côtés de cette petite famille soudée, alors que Lorelai tente tant bien que mal d'être présente pour sa fille tout en assurant la gestion d'un hôtel local, pendant que l'adolescente doit faire face à ses propres problèmes et questionnements.

La série a été diffusée entre 2000 et 2007 et compte 153 épisodes répartis sur 7 saisons. Elles débarquent en intégralité sur HBO Max dès ce mardi 1er septembre 2026. À l'époque, Gilmore Girls est un véritable succès, l'atmosphère chaleureuse de la série, son casting, l'alchimie entre les deux actrices et les récits touchants ancrés dans le réel font mouche. La série est même saluée pour son écriture et l'interprétation de son casting phare. Si elle n'arrive que maintenant sur HBO Max, ça fait déjà un moment qu'elle campe dans le catalogue Netflix, qui lui a même offert un revival en quatre parties en 2016.

En plus de Lauren Graham et Alexis Bledel, le casting a vu passer quelques guests que l'on pouvait retrouver dans d'autres séries à succès des années 2000 comme Chad Michael Murray, Lucas de la série Les Frères Scott, ou encore Adam Brody, l'éternel Seth Cohen de la série Newport Beach ou encore Jared Padalecki star de Supernatural pour ne citer qu'eux.