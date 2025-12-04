HBO Max va bientôt accueillir une nouvelle saison pour l'une de ces séries les plus attendues et l'on sait enfin quand elle va sortir ! Après autant d'année d'attente, les fans sont aux anges.

L'une des meilleures séries de HBO Max vient ENFIN de mettre une date sur sa prochaine saison, il était temps ! Alors que certaines séries comme House of the Dragon ont déjà plusieurs coups d'avance, d'autres pataugent et ont du mal à y voir clair dans les plannings. C'était justement le cas de cet énorme succès d'HBO, mais c'est enfin résolu (on espère).

Les superstars Zendaya, Sydney Sweeney ou encore Hunter Schafer seront bientôt de retour au casting de la saison 3 d'Euphoria. Après beaucoup de tumultes, des soucis pour regrouper toutes les têtes d'affiche qui ont presque toutes percé à Hollywood et sur les planches, ou encore des problèmes avec les équipes, on peut dire que la production de la saison 3 d'Euphoria n'a pas été de tout repos. Mais c'est bon, c'est acté, elle arrivera dès le mois d'avril 2026 sur HBO Max. On espère bien que cette fois c'est la bonne, de toute façon presque tout doit être compilé désormais.

Que va raconter la saison 3 d'Euphoria ?

Ça fait maintenant 4 ans que la saison 2 s'est terminée sur HBO Max, et la série a perdu quelques têtes connues sur la route, comme Storm Reid qui incarnait la sœur de Rue. Sam Levinson, créateur de la série, a affirmé que la saison 3 était « la meilleure à ce jour », et qu'il fallait s'attendre à tout un tas de bouleversements. Il en a expliqué quelques uns, attention SPOILERS !

D'office, cette nouvelle saison va faire un bond dans le temps de 5 ans. On retrouvera donc une Rue endettée et coincée au Mexique qui fera des pieds et des mains pour rembourser sa dette auprès d'une trafiquante de drogue locale. Cassie sera quant à elle fiancée à Nate et le couple coulera des jours presque heureux en banlieue. Jules quant à elle tentera de s'en sortir en tant que peintre, pendant que Lexi tentera de percer en tant qu'assistante d'une showrunneuse en vogue interprétée par Sharon Stone qui rejoint la série. Si l'on sait que la saison 3 d'Euphoria arrivera bien en avril 2026 sur HBO Max, on n’a toutefois pas de date précise pour le moment.

Source : HBO Max