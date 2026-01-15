HBO Max se prépare lentement, mais sûrement au lancement de la nouvelle saison événement d'une de ses meilleures séries. En ce moment, la plateforme multiplie les grosses sorties avec notamment l'arrivée imminente d'une nouvelle série Game of Thrones, mais aussi le retour d'une de ses séries phares qui a donné naissance à de très grandes stars.

Après 4 ans d'attente, cette série culte de HBO Max revient enfin

Une série HBO Max où l'on suit des adolescents confrontés à leur dur quotidien, aux aléas et surtout à la drogue, ça ne vous dit rien ? Sorte d'héritière de la série Skins, Euphoria a marqué les esprits dès sa saison 1. Les grandes têtes d'affiche sont désormais devenues de vraies stars, notamment les trois actrices majeures que sont Zendaya, vue dans la saga Dune, les Spider-Man avec Tom Holland, pour ne citer qu'eux. Hunter Schaffer est quant à elle devenue l'égérie de grandes marques en plus d'avoir eu plusieurs rôles dans de très gros films comme le dernier Hunger Games. On peut également mentionner Sydney Sweeney, l'actrice pétillante qui a multiplié les films à vitesse grand V après le succès de la série sur HBO Max. Elle apparait de de nombreuses comédies sympathiques, des films d'horreur efficaces et même des longs-métrages un peu plus étranges.

Trois grandes stars qui doivent beaucoup à Euphoria et qui reprendront leurs rôles respectifs dans la nouvelle saison. La saison 3 arrive sur HBO Max le 12 avril 2026 et promet une nouvelle fois de nous asséner une claque. La série fera un bond dans le temps et nous fera découvrir le destin chaotique de ses héroïnes et de leur entourage. Rue se retrouve coincée au Mexique dans une situation catastrophique tandis que Cassie sera prisonnière d'une relation faite de faux-semblants. Jules, de son côté, tentera de percer mais se retrouvera aussi confrontée à ses propres démons. De nouveaux visages rejoindront également la série HBO Max, notamment Sharon Stone qui campera une showrunneuse très en vogue à Hollywood qui mènera la vie dure à Lexi, devenue son assistante.

Bande-annonce de

source : HBO Max