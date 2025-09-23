Les fans de cinéma vont adorer : cette saga culte débarque sur HBO Max dans une version considérée par beaucoup comme la meilleure de toutes. De bons moments en perspective.

Une saga culte du cinéma débarque sur HBO Max en ce mois de septembre 2025. Et entre cette arrivée très attendue et les nombreuses sorties proposées sur Disney+ et Prime Video, les amateurs de streaming ont clairement de quoi se réjouir.

Une belle saga culte sur HBO Max

Bonne nouvelle pour les amateurs de fantasy : la trilogie culte Seigneur des Anneaux de Peter Jackson arrive en streaming dans ses versions longues. Dès ce jour, les abonnés HBO Max pourront (re)découvrir La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi dans leur montage intégral.

Ces versions étendues ne sont pas de simples rééditions. Elles ajoutent près de deux heures de scènes supplémentaires au total, approfondissant l’histoire, la psychologie des personnages et certains arcs narratifs. Pour beaucoup de fans, il s’agit de la meilleure façon de vivre l’épopée imaginée par J.R.R. Tolkien.

Jusqu’ici, ces montages étaient surtout accessibles via DVD et Blu-ray. Leur arrivée sur HBO Max marque donc une première occasion pour une nouvelle génération de spectateurs de les découvrir en streaming, dans des conditions optimales.

Un retour attendu en Terre du Milieu

Vingt ans après leur sortie au cinéma, les films de Peter Jackson restent une référence absolue du cinéma d’aventure. Le soin apporté aux décors, aux costumes et aux effets pratiques, combiné à une bande originale inoubliable signée Howard Shore, a marqué durablement la pop culture. Avec ces versions longues sur HBO Max, les spectateurs peuvent plonger encore plus profondément dans la Terre du Milieu. Des passages entiers, parfois cultes pour les lecteurs des romans, retrouvent leur place dans le récit. De quoi enrichir une fresque déjà monumentale.

Ce retour en streaming intervient alors que l’univers du Seigneur des Anneaux continue de faire parler de lui, entre la série Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video et de futurs projets en développement chez Warner Bros. L’arrivée des versions longues sur HBO Max tombe donc à point nommé pour rallumer la flamme des passionnés.

Source : HBO Max