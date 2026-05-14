HBO Max accueille aujourd'hui l'un des derniers films d'une licence absolument culte, pour ne pas dire légendaire, tant elle traverse les générations sans prendre une ride. On attend d'ailleurs prochainement la suite de son histoire, prolongée par une série de films d'ores et déjà annoncée et actuellement en pleine production. Mais en attendant les prochains longs-métrages en live action, c'est bien un film d'animation qui est disponible dès maintenant sur HBO Max.

Un film très apprécié par les fans en fin disponible sur HBO Max

C'est 183 ans avant les événements de la Communauté de l'Anneau que nous transporte ce nouveau film qui arrive sur HBO Max. Le Seigneur des Anneaux La Guerre de Rohirrim revient sur le conflit qui opposa la Maison de Helm Poing-de-Marteau, roi du Rohan, au seigneur Wulf. Helm n'a alors d'autre choix que de protéger son peuple en s'enfermant dans la forteresse de Hornburg, qui deviendra le fameux Gouffre de Helm, bien connu des fans de la saga. Le film retrace les événements qui ont conduit à la légende, mais aussi le destin de Héra, la fille du roi, qui tentera par tous les moyens de combattre le mal qui s'abat sur les siens.

Avant d'arriver sur HBO Max, Le Seigneur des Anneaux La Guerre de Rohirrim est sorti au cinéma en 2024 et a reçu un accueil très positif de la presse mais aussi et surtout des fans. Au scénario, on retrouve Jeffrey Addiss et Will Matthews, deux habitués ayant déjà travaillé sur bon nombre d'œuvres connues du petit et grand écran comme Grey's Anatomy, Superstore ou encore Life in a Year, Dark Crystal et la série à succès The Middle. Le film est réalisé par Kenji Kamiyama, un artiste reconnu dans l'animation et à qui l'on doit plusieurs films Evangelion, mais aussi Star Wars Visions, Blade Runner Black Lotus ou encore Ultraman (2019) et Hirune Hime, Rêves Éveillés. ce qui est sûr c'est que le film n'a pas attendu d'arriover sur HBO Max pour séduire. Un tour sur Rotten Tomatoes suffit à voir que les fans ont tout simplement adoré, certains conseillent même de le « voir absolument » quand d'autres rêvent de le voir « adapté en film live action scène par scène ». Du grand spectacle donc.

source HBO Max