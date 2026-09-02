HBO Max ajoute l'un des plus gros cartons de 2025, une adaptation de jeu vidéo à laquelle personne ne croyait. Minecraft le film est dispo en streaming.

Les voxels s'animent dans le film Minecraft, adaptation à succès du jeu de Mojang. Avec Jason Momoa et Jack Black à l'affiche, c'est un concentré déjanté qui rend honneur à sa façon à l'œuvre originale. Il débarque aujourd'hui dans votre abonnement HBO Max. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un gros morceau pour la rentrée.

L'une des plus grosses adaptations de jeu vidéo sur HBO Max

Le mois de septembre 2026 commence fort sur HBO Max. La plateforme de SVOD vous ouvre les portes de l'univers de Minecraft comme vous ne l'avez jamais vu. Et pour cause, ce film signé Jared Hess (Nacho Libre) a été tourné en prise de vues réelles. On retrouve ainsi un casting d'enfer pour incarner certains des personnages les plus emblématiques du jeu :

Sebastian Hansen : Henry

: Henry Jason Momoa : Garett Garrison

: Garett Garrison Jack Black : Steve

: Steve Emma Myers : Natalie

: Natalie Danielle Brooks : Dawn

: Dawn Jennifer Coolidge : Marlene, la principale adjointe

: Marlene, la principale adjointe Jemaine Clement : Daryl

Toute cette joyeuse bande se retrouve dans le monde cubique. Sauf qu'ils n'en sont pas originaires. Ils vont donc chercher à en repartir, du moins s'ils arrivent à échapper aux créatures maléfiques qui voudraient bien les croquer. Une grande quête attend ainsi les héros de Minecraft, remplie d'humour et de légèreté. Le film est à retrouver dès aujourd'hui sur HBO Max.

Connaissiez-vous ces 3 anecdotes sur le film Minecraft ?

On a quelques anecdotes pour vous sur le film Minecraft ! De quoi briller en société pour ce visionnage sur HBO Max ou simplement enrichir votre culture personnelle. Box office, antagoniste et

Les studios tablaient sur des recettes entre 60 et 70 millions de dollars sur le sol nord-américain pour le week-end d'ouverture, mais le film Minecraft a plus que doublé ces estimations avec 162 millions de dollars au box office à la sortie.

C'est le réalisateur lui-même qui a choisi les piglins comme les antagonistes du film tout simplement parce qu'il les adore.

comme les antagonistes du film tout simplement parce qu'il les adore. L'équipe Disguise Creative Services a passé un an en pré-production a concevoir 20 environnements sous Unreal Engine 5 pour les besoins du film.