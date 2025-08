Outre les plateformes comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, HBO Max prend de plus en plus d’importance avec le temps. Et justement, pour ce premier week-end d’août, c’est le moment idéal pour profiter de deux films, dont une véritable pépite du septième art.

Un film tout doux sur HBO Max

Vous avez envie de rire sur HBO Max ? Eh bien tout le monde connaît Spirou. Mais avant de devenir groom, il a eu une enfance pleine de malice. Le Petit Spirou, c’est une adaptation en prise de vues réelles de la célèbre bande dessinée. On y suit un garçon curieux et farceur, promis au métier de groom comme toute sa famille. Sauf qu’avant ça, il veut vivre une grande aventure et surtout, déclarer sa flamme à Suzette, la fille qu’il aime en secret.

Le film mélange humour, tendresse et esprit d’enfance. Les situations sont drôles, les personnages hauts en couleur, et l’ensemble dégage une belle énergie. C’est le genre de comédie parfaite pour une soirée en famille ou pour se détendre sans prise de tête. Un petit film sans prétention, mais avec beaucoup de cœur. À découvrir dès maintenant sur HBO Max. On retrouve notamment l'acteur Pierre Richard.

Un film culte

Changement total d’ambiance avec Million Dollar Baby sur HBO Max, l’un des films les plus marquants des années 2000. Réalisé par Clint Eastwood, ce drame puissant raconte l’histoire de Maggie, une serveuse déterminée à devenir boxeuse professionnelle. Elle va tout faire pour convaincre Frank, un entraîneur vieillissant, de lui donner sa chance. Contre toute attente, une vraie relation va naître entre eux.

Le film a reçu plusieurs Oscars, dont celui du Meilleur film, de la Meilleure actrice pour Hilary Swank, et du Meilleur second rôle pour Morgan Freeman. Mais au-delà des prix, Million Dollar Baby est avant tout une histoire humaine, dure, poignante et pleine de sincérité. Une réflexion sur le courage, le destin et les choix difficiles. Si vous aimez les drames forts, c’est un incontournable. Un beau long métrage sur HBO Max.

