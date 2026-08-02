Pour marquer le début de son programme d'août 2026, HBO Max sort notamment un film avec un gros casting et des programmes qui pourraient parler aux fans de dinosaures.

En attendant le plus gros morceau du programme d'août 2026 sur HBO Max qu'est la nouvelle série Lanterns, la plateforme SVOD va régulièrement garnir son catalogue de films et séries plus ou moins qualitatives. En ce 2 août, cela se traduit par l'arrivée de deux films, dont un avec un joli casting, et un énorme navet sur une thématique visiblement chère à la plateforme en ce début de mois, à l'instar d'un documentaire qui quant à lui peut valoir le détour.

Deux films disponibles ce 2 août 2026 sur HBO Max, un porté par ses stars, et l'autre par des dinosaures et des requins

Côté nouveaux films disponibles à partir de ce 2 août 2026 sur HBO Max, on a donc d'une part Intolérable Cruauté, réalisé par Joel Coen, sorti en 2003 et portée par des acteurs de renom comme George Clooney (Urgences, Ocean's Eleven) et Catherine Zeta-Jones (The Terminal, Zorro). Le film raconte l'histoire de Miles Massey (George Clooney), un avocat spécialisé en divorce dont la vie se pimente en gérant le dossier du mari de Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones).

L'autre film disponible à partir du 2 août 2026 sur HBO Max est En Eaux Très Troubles, un film d'action sorti en 2023 comprenant notamment Jason Statham et Jing Wu. Suite d'En Eaux Troubles sorti en 2018, ce second volet, qui a fait plus de 1,6 millions d'entées au total en France, nous emmène avec une équipe de recherches dans des profondeurs encore plus insondables, où nos chercheurs vont affronter des monstres titanesques comme des requins géants et des dinosaures. Un synopsis sur le papier intrigant, mais un film qui a totalement bidé aux yeux de la critique et du public. À découvrir toutefois sur HBO Max pour éventuellement lui donner une seconde chance.

02 août 2026 Intolérable cruauté En eaux très troubles



Un documentaire qui mélange également dinosaures et requins aussi disponible

Enfin, côté « séries », HBO Max nous réserve encore en ce 2 août 2026 un programme sur le thème des dinosaures et des requins avec le sobrement appelé « Requins à l'ère des dinosaures ». Comme son nom l'indique, ce documentaire s'intéresse donc aux requins qui ont vécu à l'ère préhistorique et ont côtoyé les mythiques dinosaures au travers des yeux de biologistes marins enquêtant sur ces superprédateurs des mers il y a plusieurs millénaires avant notre ère.

02 août 2026 Requins à l'ère des dinosaures



Source : HBO Max