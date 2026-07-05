Une fois encore, le programme de HBO Max pour ce mois de juillet 2026 va faire la part belle aux grosses sorties films, avec quelques grosses séries notables pour les amateurs. Parmi les longs-métrages majeurs à venir sur la plateforme, celui disponible aujourd'hui figure sans conteste dans le haut du panier, en tout cas s'agissant des productions de ces dernières années.

HBO Max s'ouvre à un multivers déjanté pour une sortie film majeure

Personne ne l’avait vu venir, personne ne l’avait réellement pris au sérieux et pourtant, il a bien reçu une pluie de récompenses et de félicitations. Everything Everywhere All at Once a créé la surprise en 2022, notamment grâce à sa mise en scène ultra efficace, ses prouesses artistiques et bien évidemment son casting cinq étoiles, et HBO Max rejoint enfin d'autres plateformes de streaming et l'accueille dès aujourd'hui à son catalogue.

Le film produit par A24 raconte pour rappel l’histoire d’une femme tout ce qu’il y a de plus normal, qui tient une laverie avec un mari au bout du rouleau, ce dernier ne souhaitant qu’une chose : le divorce. Puis arrive un jour où quelqu’un débarque et lui dit que des mondes parallèles existent, qu’ils sont créés à chacune des décisions que l’on prend et qu’il est possible de voyager de l’un à l’autre. Ici commence alors un voyage complètement lunaire et artistiquement créatif au possible. À l’heure où les multivers sont un thème récurrent des blockbusters, c’est bien cet ovni, beaucoup plus modeste et disponible désormais sur HBO Max, qui semble le représenter avec le plus de panache.

Porté par la remarquable Michelle Yeoh, accompagné d’un casting de haute volée avec notamment Jamie Lee Curtis, James Hong ou encore Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once est une bulle d’imaginaire totalement déjanté mais qui nous absorbe dans son multivers sans nous laisser le temps d’en ressortir. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ce véritable bijou du cinéma moderne, vous pouvez donc vous rattraper dès maintenant sur HBO Max.

Source : HBO Max