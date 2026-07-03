Un nouveau film arrive sur HBO Max après son carton au cinéma et d'excellentes notes. Un thriller horrifique efficace qui a créé la surprise et pourrait bien rencontrer une fois de plus le succès sur la plateforme.

HBO Max ajoute aujourd'hui un nouveau thriller teinté d'humour noir à son catalogue, qui a su créer la surprise à sa sortie en recevant d'excellentes notes et critiques. Un film qui plaira très certainement aux fans de comédie horrifique, mais qui pousse tout de même à une certaine réflexion, d'autant plus aujourd'hui.

HBO Max ajoute un excellent film à son catalogue

Toujours sur le point d'être racheté, HBO Max n'en oublie pas de faire le plein de contenu et ajoute aujourd'hui le très bon Companion à son catalogue. Le film a rencontré un très joli succès en salle, avec près de 37 millions de dollars de recette pour un tout petit budget d'un peu moins de 10 millions de dollars. Les critiques sont quant à elles globalement très positives, avec un score moyen de 93% sur Rotten Tomatoes.

Companion est le tout premier long métrage de Drew Hancock en tant que réalisateur et scénariste. Il est toutefois épaulé par le talentueux Zach Cregger, qui siège en tant que producteur exécutif : un réalisateur de talent à qui l'on doit Barbarian, lui aussi dispo sur HBO Max, mais aussi le prochain film Resident Evil. Pour Companion, Hancock a fait appel à un casting principal de jeunes talents, avec notamment Sophie Thatcher, star montante notamment connue pour ses rôles dans Yellowjackets ou encore Heretic, et Jack Quaid, qui a campé Hughie durant les cinq saisons de The Boys notamment.

Companion, ça raconte quoi ?

Le film, désormais disponible sur HBO Max, nous fait suivre Josh et Iris, un couple fusionnel qui se rend dans un chalet isolé pour passer quelques jours entre amis. Si elle est folle amoureuse de son homme, Iris a bien du mal à trouver sa place dans le groupe d'amis, et une succession de terribles événements vont lui faire comprendre ce qu'il se passe réellement. La vérité sera aussi terrible que la vengeance sera sanglante.