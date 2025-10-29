Halloween approche, et HBO Max semble bien décidé à nous plonger dans l’ambiance ! La plateforme ajoute aujourd’hui plusieurs nouveautés à son catalogue, entre frissons, mystères et émotions fortes. Au programme : un documentaire, des thrillers sous haute tension et une série d’horreur très attendue. De quoi passer une soirée bien remplie.

Les films du jour sur HBO Max

Premier ajout marquant sur HBO Max, Country Doctor, un documentaire profondément qui suit le combat d’un médecin pour sauver son hôpital rural de la faillite. Tourné comme une immersion dans le quotidien d’un soignant dévoué, le film explore les difficultés du système de santé américain à travers un regard authentique et touchant. Loin du sensationnalisme, Country Doctor mise sur la sincérité de ses témoignages et la force de ses émotions. Un choix parfait pour ceux qui recherchent une histoire vraie et inspirante.

HBO Max propose aussi deux thrillers particulièrement efficaces : Escape Game et Escape Game 2. Ces films transforment le concept des escape rooms en cauchemar à grande échelle : six participants se retrouvent piégés dans une série d’épreuves mortelles où chaque énigme peut coûter la vie. Le premier film pose les bases, tandis que la suite étend l’univers avec de nouveaux pièges et une intrigue plus riche.

Enfin, R.I.P.D. : Brigade fantôme vient compléter la sélection avec une touche d’action surnaturelle sur HBO Max. Dans ce film à la croisée de Men in Black et Ghostbusters, un policier défunt est recruté dans une brigade chargée de neutraliser les âmes errantes.

La série du jour, Ça : Bienvenue à Derry

C’est sans doute la sortie la plus attendue du jour sur HBO Max : Ça : Bienvenue à Derry fait enfin son entrée sur HBO Max. Ce préquel des films Ça revient sur les origines du mal qui hante la petite ville de Derry, plusieurs décennies avant les événements que l’on connaît. L’action se déroule dans les années 1960 et promet d’explorer la naissance du clown Pennywise, figure iconique de l’horreur moderne.

La série, produite par Warner Bros. Television et basée sur l’univers de Stephen King, mêle drame, horreur et mystère. Elle cherche à enrichir le mythe en explorant les traumatismes collectifs et les secrets enfouis de la ville. Les premiers retours saluent une ambiance pesante, une mise en scène soignée et des personnages plus fouillés que dans les films. Bref, un programme parfait pour prolonger les frissons d’Halloween.

Source : HBO Max