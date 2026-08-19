Après le succès fulgurant des deux films faisant office de reboot pour la licence, la saga horrifique IT, ou aussi connue sous le nom de Ça par chez nous, a eu le droit à une série sur HBO Max. IT Welcome to Derry a elle aussi rencontré un gros succès et va avoir le droit à une nouvelle saison très prochainement, la production sera bientôt lancée et l'on sait ce qu'elle va nous raconter.

IT Welcome to Derry revient avec une saison 2 sur HBO Max

Plus de 5,7 millions de spectateurs ont répondu présent lors du lancement de la série IT Welcome to Derry sur HBO Max. La première saison s'est même conclue sur un très joli score de 6,5 millions de spectateurs pour son dernier épisode. C'est actuellement l'une des plus grosses séries de la plateforme en plus d'avoir été récompensée d'un Saturn Award en tant que meilleure série d'horreur en mars dernier. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que la série ne soit renouvelée et c'est désormais officiel.

Quand se déroulera la saison 2 de IT Welcome to Derry ?

IT Welcome to Derry va bien avoir une saison 2 sur HBO Max et l'on sait d'ores et déjà quand elle va se dérouler. Après avoir terrorisé la ville de Derry dans les années 60 dans la saison 1, la saison 2 nous emmènera en 1935, lors d'un précédent cycle de massacre pendant la Grande Dépression. L'une des productrices a par ailleurs ajouté que le ton de cette nouvelle saison serait particulier : « Derry est presque un cimetière. C'est une carcasse, les gens sont épuisés, pauvres, fatigués, sans emploi, sans toit. Les enfants n'ont pas de vie confortable de banlieue »

Pour rappel, ÇA, la créature que l'on connaît sous l'apparence du clown Grippe-Sou (Pennywise), est une entité qui s'éveille tous les 27 ans durant quelques années et prend alors pour cible des enfants principalement, mais pas que. Une fois rassasiée, elle retourne en hibernation jusqu'à son prochain cycle. Si les films en deux parties se concentrent sur une même bande d'amis, la série HBO Max compte visiblement explorer différents cycles, tout en nous dévoilant de nombreux secrets sur ses origines.

Quand sortira la saison 2 de IT Welcome to Derry sur HBO Max?

Pour la saison 2, Brad Caleb Kane prend le rôle de showrunner en solo après avoir co-dirigé la saison 1 aux côtés de Jason Fuchs. Aucune date de sortie précise n'a encore été partagée, mais le tournage devrait être lancé dans le courant de cette année. On peut donc tabler pour une diffusion d'ici fin 2027 ou 2028 dans ses eaux-là. Pour l'heure, le casting n'a pas non plus été annoncé, on ne sait pas encore si Bill Skarsgård reprendra son rôle de clown meurtrier ou non pour le moment.