Vous pensiez en avoir fini avec Pennywise ? "Mauvaise nouvelle" : le clown cauchemardesque revient. Et cette fois, c’est dans une série HBO que le mal s’installe. IT: Welcome to Derry se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce bien flippante. Lancement prévu en octobre 2025. Pas encore de date exacte, mais l’ambiance est déjà posée.

Retour à Derry, bien avant le Club des Ratés sur HBO Max

Cette série HBO n’est pas une suite, mais une préquelle. Elle se déroule avant les événements des films Ça et Ça : Chapitre 2. L’idée ? Explorer les origines du mal qui ronge la ville de Derry. Pourquoi les enfants disparaissent ? D’où vient cette peur qui ne dit pas son nom ? Et surtout… qui est vraiment Pennywise ?

Dans ce nouveau trailer HBO Max, on découvre une ville grise, silencieuse, rongée par la peur. L’ambiance est lourde, presque suffocante. Et quand Pennywise surgit… on comprend vite que le cauchemar ne fait que commencer. La série est entre de bonnes mains. Andy Muschietti, qui avait réalisé les deux films Ça, est de retour. Il réalise plusieurs épisodes et produit la série avec sa sœur Barbara Muschietti. Ensemble, ils veulent creuser plus loin dans l’univers de Stephen King. Et explorer ce que les films n’avaient pas eu le temps de raconter. Selon eux, IT n’est pas juste une histoire d’horreur. C’est aussi une histoire d’enfance, de peur collective, de souvenirs brisés. La série devrait donc aller au-delà du simple jump scare, avec une vraie profondeur émotionnelle. Du grand HBO en perspective.

Pennywise toujours là, casting renouvelé

Bonne nouvelle pour les fans : Bill Skarsgård reprend son rôle de Pennywise dans cette série HBO. Son interprétation a marqué toute une génération. Il est prêt à remettre ça, maquillage et regard flippant compris. Autour de lui, un casting solide : Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Stephen Rider, Madeleine Stowe, James Remar… Des noms familiers qui laissent espérer des personnages plus développés que dans les précédentes adaptations.

Techniquement, Welcome to Derry sur HBO voit grand. Certaines scènes seront créées avec l’Unreal Engine 5, un moteur bien connu pour le jeu vidéo. Objectif : créer des décors plus immersifs, plus vivants, plus étranges. L’idée est claire : plonger le spectateur dans une ville aussi belle qu’oppressante.

HBO joue gros avec ce projet. Ça est l’une des œuvres les plus connues de Stephen King. Les films ont cartonné. Mais adapter tout ça en série n’est pas sans risque. Il faudra renouveler l’histoire, éviter les redites, et surtout garder la tension sur neuf épisodes. Mais si cette bande-annonce est un bon indicateur, alors HBO tient peut-être sa nouvelle série événement pour Halloween 2025. L’ambiance est là. Le clown aussi. Il ne manque plus qu’un peu de courage pour allumer la télé…

