Hayden Panettiere, actrice de la série Heroes, et voix iconique de Kairi dans Kingdom Hearts, s'est éteinte à l'âge de 36 ans. La famille, les proches mais aussi les fans sont en deuil.

Ce week-end s'est déroulé le D23, un évènement très attendu par les fans de Disney qui s'est avéré extrêmement généreux en annonces, notamment sur Kingdom Hearts. Mais les festivités ont rapidement laissé place à la tristesse et au deuil : l'actrice Hayden Panettiere est décédée à l'âge de 36 ans, connue pour ses rôles dans Heroes, mais aussi pour être la voix de Kairi dans Kingdom Hearts.

L'actrice Hayden Panettiere est décédée

« C'est avec une profonde tristesse que nous partageons le tragique décès de notre bien-aimée Hayden. Elle était une lumière incroyable et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie incommensurables à tous ceux qui la connaissaient et aux millions de personnes qui l'ont regardée à l'écran » a annoncé son porte-parole et sa famille sur les chaînes d'info. C'est une nouvelle tragique, Hayden Panettiere nous a quittés à l'âge de 36 ans. L'enfant star se battait contre de nombreux démons depuis des années, mais en parlait librement, avec recul et force. Très active sur les réseaux sociaux, elle multipliait les projets professionnels et personnels.

Hayden Panettiere

Une voix de Kingdom Hearts s'est éteinte

Actrice depuis son jeune âge, Hayden Panettiere s'est fait connaître enfant dans la série Malcolm notamment, puis dans de nombreux teen movies à l'adolescence. Elle explosera à l'écran dans la série Heroes. Elle passera également une tête dans la franchise Scream, où elle tient le rôle d'une survivante dans le quatrième opus et revient par la suite dans le sixième. En parallèle au cinéma, Hayden Panettiere se rapproche du jeu vidéo. Elle interprète notamment Sam dans l'excellent Until Dawn. Mais les fans la connaissent surtout pour être la voix de Kairi dans la version anglaise de Kingdom Hearts. Une héroïne proche de Sora que l'on retrouve dans tous les Kingdom Hearts. Elle était non seulement excellente dans ce rôle, mais aussi extrêmement appréciée et populaire auprès des fans.

C'est un vrai déchirement. Nos pensées vont à la famille et aux proches de l'actrice.