En parallèle du support de Stardew Valley, Eric Barone, ou ConcernedApe de son nom de développeur, travaille sur un jeu beaucoup plus ambitieux : Haunted Chocolatier.

Après 10 ans de succès avec Stardew Valley, Eric Barone a un tout nouveau projet en tête. Annoncé en 2021, Haunted Chocolatier pourrait être la nouvelle pépite estampillée ConcernedApe. Et pour cause, le successeur du roi des cozy farming sim voit les choses en grand. Même s'il tarde à se montrer autrement que par quelques screenshots çà et là, son créateur tend à rassurer sur le fait que l'attente en vaudra la peine.

Haunted Chocolatier va ratisser bien plus large que Stardew Valley

Eric Barone a récemment eu l'occasion de s'asseoir face à Ana Diaz pour une interview fleuve parue dans Game Informer. Le solo dev a notamment abordé les nouveautés auxquelles il songe pour Stardew Valley, ne lâchant toujours pas la bêche pour son jeu à succès. Mais la discussion s'est aussi tournée vers un avenir un peu plus lointain, revenant sur la promesse de Haunted Chocolatier.

Même s'il ressemble fortement à Stardew Valley, Eric Barone conservant sa patte visuelle si appréciable, Haunted Chocolatier se présentera comme une aventure différente. Certes, il y aura une part de gestion puisqu'on y dirigera une chocolaterie et qu'on devra chercher les ingrédients pour la production. Mais, au-delà, le créateur tease des mécaniques différentes ainsi qu'une histoire d'un tout autre genre, plus « sinistre » qu'à Pélican Ville.

Au cours de sa dernière interview, Barone est également revenu sur l'ampleur de son prochain jeu. Maintenant c'est sûr, Haunted Chocolatier sera « bien plus vaste que Stardew Valley, au moins par le nombre de cartes, de monstres et par la profondeur du rangement d'objets ». D'une manière générale, il l'assure : « tout a été poussé à fond ».

Même s'il ne cache pas une pression plus forte en 2026 qu'à l'époque où il bricolait son jeu de ferme tout seul de son côté, le développeur se montre toujours aussi investi dans ses créations. Eric Barone a déjà annoncé une future mise à jour 1.7 pour Stardew Valley, tout en continuant à travailler sur Haunted Chocolatier. Entre la gestion de deux projets et l'ambition de sa nouvelle production, pas étonnant que cette dernière mette du temps à se montrer. Alors, soyons encore patients, car ça promet.