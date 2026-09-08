Haunted Chocolatier, le prochain jeu de ConcernedApe après Stardew Valley, n'est pas encore près de sortir. Cependant, son créateur tient à adresser un message aux fans pour les rassurer.

Le 21 octobre prochain, cela fera 5 ans que ConcernedApe a annoncé Haunted Chocolatier. S'agissant du prochain jeu du créateur de Stardew Valley, c'est évidemment un titre très attendu dans la sphère des jeux indépendants. Cependant, le solo dev est un homme particulièrement occupé, si bien que certains craignent que sa nouvelle production ne voit finalement jamais le jour. Il prend donc la parole pour vous rassurer.

« J'aime déjà y jouer » ConcernedApe s'emballe pour Haunted Chocolatier

Après 5 ans d'attente, difficile de savoir où en est vraiment l'avancement de Haunted Chocolatier. D'autant plus qu'Eric Barone, alias ConcernedApe, travaille en même temps sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley. Or, sans horizon de sortie pour le nouveau jeu du solo dev, certains fans se demandent même si le projet verra bien le jour.

Mais Barone tient à vous rassurer. Plus discret sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, il a adressé un message spécial à ses fans sur le site officiel de Haunted Chocolatier. S'il a bien conscience que le développement prend du temps, il ne se sent pas pressé d'aller au bout plus vite qu'il ne faut. Au contraire, pour rien au monde il ne voudrait « compromettre la qualité du jeu en allant trop vite ou en le sortant trop tôt ».

On reconnaît bien là Eric Barone, visiblement toujours aussi pointilleux et passionné. Il le dit lui-même, il tient à faire un jeu dont il puisse être « fier ». Certes, il prend déjà plaisir à jouer à Haunted Chocolatier en l'état actuel, mais il sait qu'il n'est pas encore fini.

Il faut dire qu'il a déjà annoncé que Haunted Chocolatier serait bien « plus grand » que Stardew Valley. Alors il va continuer de travailler jusqu'à ce que le projet soit abouti, en espérant que le public l'appréciera quand il sera prêt. En attendant, il tient à remercier toutes celles et ceux qui « gardent espoir » dans le projet et lui apportent leur soutien.

Le message complet d'Eric Barone à ses fans

« Bonjour,

Je suis toujours là, à continuer d'avancer. Merci de votre patience et navré que ça prenne autant de temps. Je me suis montré très productif sur le projet ces derniers temps même si je suis pris par un tas d'autres choses. Ce que je désire le plus et ce qui me motive plus que tout, c'est de travailler sur Haunted Chocolatier.

Je ne suis pas tellement stressé par le temps que ça me prend. Après tout, c'est comme ça, compte tenu de mon rythme et de mes autres engagements. Je ne vais pas compromettre la qualité du jeu en allant trop vite ou en le sortant trop tôt. Autrement, ce ne serait que du temps gâché.

Mais tout le monde ou presque m'apporte son soutien. En ce sens, je n'ai pas vraiment à me plaindre. J'apprécie vraiment votre compréhension. Mon but est de faire un jeu dont je suis fier et auquel j'ai plaisir à jouer. Au point où j'en suis, je suis convaincu que le jeu me plaira quand il sera terminé. En fait, j'aime déjà y jouer alors qu'il n'est pas terminé, tout particulièrement après certains ajouts récents... J'espère que les autres l'aimeront aussi quand il sera prêt.

Bref, je me suis simplement dit que je devais m'adresser à vous puisque je ne l'ai pas fait depuis un moment. Je me suis un peu gêné, parce que vous voulez probablement juste jouer au jeu au point où on en est, plutôt que de m'écouter en parler. Je comprends. Ça peut être compliqué de « garder espoir » quand vous longtemps à attendre. J'apprécie sincèrement ceux qui gardent espoir malgré tout. Je vous souhaite, à vous, votre famille et vos animaux, la paix et la prospérité au fil des saisons.

Merci de m'avoir lu et d'avoir visité ce site. Passez une bonne journée.

– Ape. »